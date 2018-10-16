《外資精點》摩通降匯控及渣打目標價約５％，料中美貿易戰風險增

《經濟通通訊社１６日專訊》摩通發表研究報告指，匯控（００００５）及渣打

（０２８８８）股價過去３個月下跌１２％及１７％，跑輸其他本港銀行股，預料中美貿易關稅

進一步調高，於２０１９年後緊張關係更有機會升溫。該行將匯控及渣打目標價下調４至５％，

匯控目標價由９２港元降至８８港元，評級「增持」；渣打目標價由１０３港元降至９８港元，

評級「增持」。

摩通表示，雖然貿易關稅對於銀行的貿易融資業務影響有限，但卻會造成其他間接影響，例

如是減少資本市場及財富管理收入，以及令貸款增長放慢，將兩間銀行盈測下調３％。

摩通認為，若果收入未能支持投資，匯控及渣打盈利將有５至１０％的進一步跌幅。兩行今

年均加大投資，料下半年成本與上半年相若。當中，匯控今年有機會錄得支出增長高於收入增長

（Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ｊａｗｓ），２０１９及２０２０年則會錄得收入增長高於支出增長

（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ Ｊａｗｓ）。而渣打今年可望錄得ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｊａｗｓ，料收入

增幅為５％，支出增幅為３％。

該行又指，利息上升的利好因素尚未完全反映，料本港利息每升２５點子，將令匯控淨利息

收入提升２﹒０６億美元；利息每升５０點子，則令渣打淨利息收入增加１﹒３億美元。

（ｃｈ）



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