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即市新聞

16/10/2018 15:59

《外資精點》摩通降匯控及渣打目標價約５％，料中美貿易戰風險增

　　《經濟通通訊社１６日專訊》摩通發表研究報告指，匯控（００００５）及渣打
（０２８８８）股價過去３個月下跌１２％及１７％，跑輸其他本港銀行股，預料中美貿易關稅
進一步調高，於２０１９年後緊張關係更有機會升溫。該行將匯控及渣打目標價下調４至５％，
匯控目標價由９２港元降至８８港元，評級「增持」；渣打目標價由１０３港元降至９８港元，
評級「增持」。
　　摩通表示，雖然貿易關稅對於銀行的貿易融資業務影響有限，但卻會造成其他間接影響，例
如是減少資本市場及財富管理收入，以及令貸款增長放慢，將兩間銀行盈測下調３％。
　　摩通認為，若果收入未能支持投資，匯控及渣打盈利將有５至１０％的進一步跌幅。兩行今
年均加大投資，料下半年成本與上半年相若。當中，匯控今年有機會錄得支出增長高於收入增長
（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｊａｗｓ），２０１９及２０２０年則會錄得收入增長高於支出增長
（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ｊａｗｓ）。而渣打今年可望錄得ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｊａｗｓ，料收入
增幅為５％，支出增幅為３％。
　　該行又指，利息上升的利好因素尚未完全反映，料本港利息每升２５點子，將令匯控淨利息
收入提升２﹒０６億美元；利息每升５０點子，則令渣打淨利息收入增加１﹒３億美元。
（ｃｈ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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