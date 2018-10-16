《外地經濟》美國９月零售銷售微升０﹒１％，遜市場預期

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部公布，９月零售銷售微升０﹒１％，與８月持平，

市場原預期會增長０﹒６％。雖然汽車銷售反彈，但被餐廳及酒吧銷售錄得近兩年來最大跌幅所

抵銷。

９月扣除汽車、汽油、建材及食品服務的核心零售銷售增長０﹒５％。汽車銷售增長

０﹒８％，８月為下降０﹒５％。

服裝商店收入在８月急挫２﹒８％後反彈０﹒５％。９月網上及郵購銷售繼８月增長

０﹒５％後，再度增長１﹒１％。但餐廳及酒吧的消費下降１﹒８％。這是自２０１６年１２月

以來的最大跌幅。（ｍｎ）

