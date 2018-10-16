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16/10/2018 08:50

《外地經濟》美國９月零售銷售微升０﹒１％，遜市場預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部公布，９月零售銷售微升０﹒１％，與８月持平，
市場原預期會增長０﹒６％。雖然汽車銷售反彈，但被餐廳及酒吧銷售錄得近兩年來最大跌幅所
抵銷。
　　９月扣除汽車、汽油、建材及食品服務的核心零售銷售增長０﹒５％。汽車銷售增長
０﹒８％，８月為下降０﹒５％。
　　服裝商店收入在８月急挫２﹒８％後反彈０﹒５％。９月網上及郵購銷售繼８月增長
０﹒５％後，再度增長１﹒１％。但餐廳及酒吧的消費下降１﹒８％。這是自２０１６年１２月
以來的最大跌幅。（ｍｎ）

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