【意國新危機】意大利內閣正式批准預算案，惟有可能遭歐盟駁回

《經濟通通訊社１６日專訊》意大利內閣批准明年的擴張性預算案，將增加福利開支、降低

退休年齡及調高赤字目標，此舉勢將正面衝擊歐盟的預算規定。

今次預算案財政框架將明年的預算赤字調升至相當於國內生產總值的２﹒４％，雖然目標遠

低於歐盟規定的３％上限，但卻較今年的１﹒８％大幅調升，違背歐盟要求意大利等高負債國家

穩步邁向零赤字的規定。

歐盟執委會將在兩周內評估該預算案並且有可能予以駁回，要求意大利起草一份新的文件。

意大利聯盟黨及五星運動稱不會作出讓步，認為大規模的支出預算將可刺激增長。（ｍｎ）

