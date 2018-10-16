【油市博奕】美國代表：市場供應平衡，可承受伊朗原油出口減至零

《經濟通通訊社１６日專訊》美國的伊朗事務特別代表Ｂｒｉａｎ Ｈｏｏｋ表示，美國的

目標仍然是將伊朗原油銷售削減至零，認為油市目前供應良好兼且平衡，美國重新制裁伊朗料不

會對市場產生負面影響。

對於美國是否可能向正削減進口的國家提供制裁豁免，Ｈｏｏｋ未予回答，只稱正與削減進

口的國家合作。

他強調，目前石油市場供應良好均衡，市場應當專注於基本面，不要被伊朗的情緒化、有失

公允的說法所干擾。（ｍｎ）

