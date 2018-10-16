《經濟通通訊社１６日專訊》美國的伊朗事務特別代表Ｂｒｉａｎ Ｈｏｏｋ表示，美國的
目標仍然是將伊朗原油銷售削減至零，認為油市目前供應良好兼且平衡，美國重新制裁伊朗料不
會對市場產生負面影響。
對於美國是否可能向正削減進口的國家提供制裁豁免，Ｈｏｏｋ未予回答，只稱正與削減進
口的國家合作。
他強調，目前石油市場供應良好均衡，市場應當專注於基本面，不要被伊朗的情緒化、有失
公允的說法所干擾。（ｍｎ）
16/10/2018 11:48
【油市博奕】美國代表：市場供應平衡，可承受伊朗原油出口減至零
《經濟通通訊社１６日專訊》美國的伊朗事務特別代表Ｂｒｉａｎ Ｈｏｏｋ表示，美國的
目標仍然是將伊朗原油銷售削減至零，認為油市目前供應良好兼且平衡，美國重新制裁伊朗料不
會對市場產生負面影響。
對於美國是否可能向正削減進口的國家提供制裁豁免，Ｈｏｏｋ未予回答，只稱正與削減進
口的國家合作。
他強調，目前石油市場供應良好均衡，市場應當專注於基本面，不要被伊朗的情緒化、有失
公允的說法所干擾。（ｍｎ）
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