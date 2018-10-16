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16/10/2018 14:45

【貿易開戰】日本財相：美國未提出將匯率條款納入貿易談判

　　《經濟通通訊社１６日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，美國政府未向日本提出將阻止操
縱匯率的條款納入貿易談判。
　　美國財長努欽於周末表示，華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）中的
匯率章節，在未來與日本等國家的貿易協議中，加入阻止操縱匯率的條款。
　　麻生太郎指，日本的基本立場是與美國貿易代表的協商不包括匯率問題，於去年２月兩國已
同意有關匯率政策的討論應與貿易談判分開進行。（ｍｎ）

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