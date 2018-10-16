【貿易開戰】日本財相：美國未提出將匯率條款納入貿易談判

《經濟通通訊社１６日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，美國政府未向日本提出將阻止操

縱匯率的條款納入貿易談判。

美國財長努欽於周末表示，華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）中的

匯率章節，在未來與日本等國家的貿易協議中，加入阻止操縱匯率的條款。

麻生太郎指，日本的基本立場是與美國貿易代表的協商不包括匯率問題，於去年２月兩國已

同意有關匯率政策的討論應與貿易談判分開進行。（ｍｎ）

