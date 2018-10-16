《經濟通通訊社１６日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，美國政府未向日本提出將阻止操
縱匯率的條款納入貿易談判。
美國財長努欽於周末表示，華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）中的
匯率章節，在未來與日本等國家的貿易協議中，加入阻止操縱匯率的條款。
麻生太郎指，日本的基本立場是與美國貿易代表的協商不包括匯率問題，於去年２月兩國已
同意有關匯率政策的討論應與貿易談判分開進行。（ｍｎ）
16/10/2018 14:45
【貿易開戰】日本財相：美國未提出將匯率條款納入貿易談判
《經濟通通訊社１６日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，美國政府未向日本提出將阻止操
縱匯率的條款納入貿易談判。
美國財長努欽於周末表示，華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）中的
匯率章節，在未來與日本等國家的貿易協議中，加入阻止操縱匯率的條款。
麻生太郎指，日本的基本立場是與美國貿易代表的協商不包括匯率問題，於去年２月兩國已
同意有關匯率政策的討論應與貿易談判分開進行。（ｍｎ）
|專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
|FOCUS16/10/2018
【FOCUS】侵侵、意國「大花筒」 勿忘「現金為王」護身符
|國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
|FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
|興證快訊15/10/2018
港股波動
|國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰