【貿易開戰】墨西哥候任官員：美國尋求對墨西哥出口鋼鐵實施配額

《經濟通通訊社１６日專訊》即將上任的墨西哥首席貿易談判代表Ｊｅｓｕｓ Ｓｅａｄ示

，美國正尋求對墨西哥鋼鐵出口實施配額，以此作為取消金屬關稅談判的一部分。

特朗普政府６月以國家安全為理由，宣布對加拿大及墨西哥徵收關稅。雖然三國本月稍早就

更新貿易協議達成一致，但上述措施依然有效。Ｓｅａｄｅ稱，墨西哥鋼鐵關稅的問題必須在１

２月１日新政府上台前解決。（ｍｎ）

