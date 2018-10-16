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16/10/2018 15:00

【貿易開戰】墨西哥候任官員：美國尋求對墨西哥出口鋼鐵實施配額

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即將上任的墨西哥首席貿易談判代表Ｊｅｓｕｓ　Ｓｅａｄ示
，美國正尋求對墨西哥鋼鐵出口實施配額，以此作為取消金屬關稅談判的一部分。
　　特朗普政府６月以國家安全為理由，宣布對加拿大及墨西哥徵收關稅。雖然三國本月稍早就
更新貿易協議達成一致，但上述措施依然有效。Ｓｅａｄｅ稱，墨西哥鋼鐵關稅的問題必須在１
２月１日新政府上台前解決。（ｍｎ）

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