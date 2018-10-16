【數據解讀】統計局：９月ＰＰＩ環比漲幅擴大，同比漲幅回落

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地９月ＰＰＩ同比漲３﹒６％，略高市
場預期的３﹒５％，較８月ＰＰＩ的４﹒１％回落，並創５個月新低。國家統計局城市司高級統
計師繩國慶進行解讀指出，９月ＰＰＩ環比漲幅擴大，同比漲幅回落。
＊石油及相關行業價格漲幅較大＊
從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生產資料價格上
漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點；生活資料價格上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０
﹒２個百分點。從調查的４０個行業大類看，價格上漲的有３０個，持平的有４個，下降的有６
個。
受國際油價變動影響，石油及相關行業價格漲幅較大，其中，石油、煤炭及其他燃料加工業
上漲４﹒０％，漲幅比上月擴大２﹒３個百分點；化學纖維制造業上漲３﹒９％，擴大１﹒９個
百分點；石油和天然氣開採業上漲３﹒８％，擴大３個百分點；化學原料和化學制品制造業上漲
１﹒０％，擴大０﹒４個百分點。上述四大行業合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒３２個百分點，是
ＰＰＩ環比漲幅擴大的主要原因。有色金屬冶煉和壓延加工業價格由降轉升，上漲０﹒３％。黑
色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒５％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點。
＊生產資料價格漲幅回落受去年同期基數較高影響＊
從同比看，ＰＰＩ上漲３﹒６％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。其中，生產資料價格上
漲４﹒６％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點，主要受去年同期對比基數較高影響；生活資料價
格上漲０﹒８％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。在主要行業中，漲幅回落的有非金屬礦物制
品業，上漲８﹒１％，比上月回落０﹒９個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲７﹒２％
，回落２﹒３個百分點；化學原料和化學制品制造業，上漲７﹒０％，回落０﹒９個百分點；煤
炭開采和洗選業，上漲３﹒６％，回落２﹒１個百分點。上述四大行業合計影響ＰＰＩ同比漲幅
回落約０﹒３２個百分點。漲幅擴大的有石油和天然氣開采業，上漲４１﹒２％，比上月擴大
１﹒６個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲２４﹒１％，擴大１﹒４個百分點。此外
，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由升轉降，下降１﹒７％。據測算，在９月份３﹒６％的同比
漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為１﹒９個百分點，新漲價影響約為１﹒７個百分點。