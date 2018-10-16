【駐京專電】海南自貿對外資實行負面清單管理，加大開放電信保險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院批復同意設立中國（海南）自由貿

易試驗區並印發《中國（海南）自由貿易試驗區總體方案》。《方案》以現有自貿試驗區試點任

務為基礎，明確了海南自貿試驗區在加快構建開放型經濟新體制、加快服務業創新發展、加快政

府職能轉變等方面開展改革試點，並加強重大風險防控體系和機制建設。同時，結合海南特點，

在醫療衛生、文化旅遊、生態綠色發展等方面提出特色試點內容。

《方案》提出，到２０２０年，自貿試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高，努力

建成投資貿易便利、法治環境規範、金融服務完善、監管安全高效、生態環境質量一流、輻射帶

動作用突出的高標準高質量自貿試驗區，為逐步探索、穩步推進海南自由貿易港建設，分步驟、

分階段建立自由貿易港政策體系打好堅實基礎。



＊允許外商投資國內互聯網虛擬專用網業務，放寬人身險企外資持股＊



《方案》以現有自貿試驗區試點任務為基礎，明確了海南自貿試驗區在加快構建開放型經濟

新體制、加快服務業創新發展、加快政府職能轉變等方面開展改革試點，並加強重大風險防控體

系和機制建設。

《方案》強調，在海南自貿區對外資全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，對重點

領域加大開放力度。將增值電信業務外資准入審批權下放給海南省，取消國內多方通信服務業務

、上網用戶互聯網接入服務業務、存儲轉發類業務外資股比限制，允許外商投資國內互聯網虛擬

專用網業務（外資股比不超過５０％）。允許設立外商投資文藝表演團體（中方控股）。放寬人

身險公司外資股比限制至５１％。取消船舶（含分段）及幹線、支線、通用飛機設計、製造與維

修外資股比限制。



＊取消新能源汽車製造外資准入限制＊



另外，取消石油天然氣勘探開發須通過與中國政府批准的具有對外合作專營權的油氣公司簽

署產品分成合同方式進行的要求。取消國際海上運輸公司、國際船舶代理公司外資股比限制。允

許在自貿試驗區內設立的外商獨資建築業企業承攬區內建築工程項目，不受項目雙方投資比例限

制。允許取得中國一級註冊建築師或一級註冊結構工程師資格的境外專業人士作為合伙人，按相

應資質標準要求設立建築工程設計事務所。取消新能源汽車製造外資准入限制。

