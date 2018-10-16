《午市前瞻》中國９月份通脹符合預期，港股短線料可補回下跌裂口



《經濟通通訊社１６日專訊》受市場憂慮加息困擾，美股隔晚（１５日）全線下挫，但港股

今早並未受到外圍衝擊。相反，美匯指數略為回軟，人民幣跌幣暫見喘穩，加上匯控

（００００５）等重磅股昨日急跌後反彈高開，港股今早開市升１４１點。

隨著中國公布９月份通脹數據，９月消費者物價指數（ＣＰＩ）同比漲２﹒５％，與市場預

期２﹒５％一致，較８月ＣＰＩ漲２﹒３％小幅上升；而９月生產者物價指數（ＰＰＩ）同比漲

３﹒６％，略高預期的３﹒５％。數據出台後，Ａ股升勢擴大，滬指一度最多攀升２９點，高見

２５９７點，中資金融股亦順勢造好，港股最多反彈２６７點，高見２５７１２點。不過，其後

有不少投資者趁高沽貨離場，港股及Ａ股升幅隨即大幅收窄，騰訊（００７００）更倒跌逾２％

，最終港股半日軟４８點或０﹒１９％，報２５３９６點。主板總成交３９３﹒３１億元。

國企指數收報１０１６８點，升０﹒２４％或升２４點。滬指收報２５６４，下跌３點或下

跌０﹒１５％。



＊匯控昨急挫後今反彈，人民幣跌勢喘穩內銀股向好＊



匯控及騰訊昨日雙雙急挫約２％，前者半日反彈０﹒３１％，報６４﹒９５元。騰訊急挫

２﹒４％，報２７６元。其他重磅股走勢各異，中移動（００９４１）揚１﹒１８％，報

７７﹒５元。友邦（０１２９９）跌１﹒７６％，報６１﹒３元。港交所（００３８８）軟

０﹒１％再失２００關，報１９９﹒２元。

中國９月通脹符合預期，人民幣中間價終止十連跌，內銀股普遍向好，建行（００９３９）

無升跌，報６﹒０７元。工行（０１３９８）升０﹒３９％，報５﹒１８元。招行

（０３９６８）漲１﹒７３％，報２９﹒４元。中行（０３９８８）軟０﹒３１％，報３﹒２４

元。農行（０１２８８）升０﹒２９％，報３﹒５元。郵儲行（０１６５８）跌１﹒３％，報

４﹒５６元。

內險股走勢略為乏力，平保（０２３１８）無升跌，報７３﹒２５元。國壽（０２６２８）

升０﹒９５％，報１７﹒０２元。太平（００９６６）漲１﹒６１％，報２５﹒２元。人保

（０１３３９）揚０﹒８５％，報３﹒５８元。



＊神華領漲藍籌金屬股受捧，豬瘟肆虐萬洲領跌藍籌＊



資源股則逆市造好，神華（０１０８８）升３﹒５％，報１８﹒９４元，為半日表現最好藍

籌。兗煤（０１１７１）漲１﹒５２％，報８﹒６８元。中煤（０１８９８）抽高３﹒１％，報

３﹒３３元。金屬股亦有不俗升幅，鞍鋼（００３４７）揚１﹒６４％，報６﹒８３元。馬鋼

（００３２３）跌１﹒８７％，報４﹒１９元。洛鉬（０３９９３）升１﹒４６％，報２﹒７８

元。

因沙特與美國關係趨緊張令國際油價繼續攀升，石油股見追捧，中石化（００３８６）升

（００８８３）揚２﹒１９％，報１４﹒９元。

中國華融（０２７９９）董事長賴小民因嚴重違紀違法問題遭中紀委雙規，惟半日仍走高

５﹒０４％，報１﹒４６元，為表現最好國指成份股。同業中國信達（０１３５９）無升跌，報

１﹒８５元。

非洲豬瘟肆虐遼寧省，萬洲（００２８８）急挫４﹒０１％，報５﹒７４元，為半日表現最

差藍籌。其他內需股亦見偏軟，旺旺（００１５１）跌０﹒３６％，報５﹒５６元。蒙牛

（０２３１９）無升跌，報２２﹒４５元。統一（００２２０）軟０﹒７９％，報７﹒５４元。

基建股全線急挫，中鐵（００３９０）跌４﹒４２％，報７﹒１４元，為半日跌幅最大國指

成份股。中鐵建（０１１８６）挫４﹒５５％，報９﹒８７元。中交建（０１８００）走低

１﹒９３％，報７﹒６３元。中車時代（０３８９８）跌１﹒５６％，報４１元。



＊鄧聲興：基建資源股可受惠國策，第四季料有亮麗表現＊



君陽證券董事兼行政總裁鄧聲興向《經濟通通訊社》表示，港股今早升幅屬過去數日累跌的

技術性反彈，長遠仍受貿易戰等不明朗因素影響，料港股於２５０００點會有支持，今早內地９

月消費者物價指數（ＣＰＩ）及生產者物價指數（ＰＰＩ）雙雙符合預期，短期有望帶動港股回

升，補回上周四（１１日）所形成的下跌裂口（２６１９３點至２５３９３點）。

個別板塊方面，鄧聲興表示要避開過往高估值，高增長的股份，該些股份不宜沾手，如騰訊

（００７００）受內地政策持續監管，跌幅已呈現一浪低於一浪。相反，部份基建股、水泥股及

鋼鐵股，可借中央推動經濟，抗衡貿易戰的國策下，在第四季料有亮麗表現，其中鋼鐵股估值偏

低，以及在供給側改革後，價錢會因供應減少而上升，有利相關股份表現。（ｔｔ，ｓｃ）

