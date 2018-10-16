【夜期時段】即月期指最新報２５３８６點，跌１點，低水７６點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３８０點，跌７點，低水８２

點，最新報２５３８６點，跌１點，低水７６點，合約成交２５３８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１７３點，跌８點，低水２５點，最新報

１０１８８點，升７點，低水１０點，合約成交１０８８張。（ｃｈ）

