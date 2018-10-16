《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３８０點，跌７點，低水８２
點，最新報２５３８６點，跌１點，低水７６點，合約成交２５３８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１７３點，跌８點，低水２５點，最新報
１０１８８點，升７點，低水１０點，合約成交１０８８張。（ｃｈ）
16/10/2018 17:57
【夜期時段】即月期指最新報２５３８６點，跌１點，低水７６點
《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３８０點，跌７點，低水８２
點，最新報２５３８６點，跌１點，低水７６點，合約成交２５３８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１７３點，跌８點，低水２５點，最新報
１０１８８點，升７點，低水１０點，合約成交１０８８張。（ｃｈ）
|專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
|FOCUS16/10/2018
【FOCUS】侵侵、意國「大花筒」 勿忘「現金為王」護身符
|國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
|FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
|興證快訊15/10/2018
港股波動
|國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰