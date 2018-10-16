  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/10/2018 17:57

【夜期時段】即月期指最新報２５３８６點，跌１點，低水７６點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３８０點，跌７點，低水８２
點，最新報２５３８６點，跌１點，低水７６點，合約成交２５３８張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１７３點，跌８點，低水２５點，最新報
１０１８８點，升７點，低水１０點，合約成交１０８８張。（ｃｈ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
FOCUS16/10/2018
【FOCUS】侵侵、意國「大花筒」 勿忘「現金為王」護身符
國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
興證快訊15/10/2018
港股波動
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN