《再戰明天》港股明休市，聯儲局周四公布會議記錄

《經濟通通訊社１６日專訊》港股明日（１７日）假期休市，周四（１８日）清晨，聯儲局

公布會議記錄。



＊舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早４：１５ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利在塞韋

爾斯利大學發表演說。５：２０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表講話。

４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周原油報告。



＊歐洲央行執委普雷特發表演說＊



明晚９：１５ｐｍ，英倫銀行副總裁康利夫出席英國下議院財政委員會的重新提名聽證會。

明午３：３０ｐｍ，歐洲央行執委普雷特發表主旨演說。４；３０ｐｍ，英國金融政策委員

會（ＦＰＣ）公布１０月３日會議的記錄。

明日舉行亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財長會議（ＦＭＭ）。



＊聯儲局公布會議記錄＊



周四清晨１２：１０ａｍ，美國聯儲局理事布雷納德就「金融科技和金融包容性」發表演說

。３：００ａｍ，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）公布９月２５－２６日政策會議的會議

記錄。

韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決議

日本央行召開地區分行經理季度會議，並公布地區經濟狀況分析報告，以做為貨幣政策討論

的依據。央行總裁黑田東彥將在會議開始時發表講話

下午４：００ｐｍ，奧地利央行總裁諾沃特尼發表「金融和貨幣的未來」演說。

歐洲央行執委科爾出席歐盟峰會

４：００ｐｍ，慶祝第八套５０克朗及５００克朗紙幣開始流通。



＊港股明日假期休市，美國公布８月整體資本流動＊



明日香港股市因假期休市。

在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布８月整體資本流動，料由５２２億美元增加至

６０３億美元。



＊英國公布通脹及零售數據，歐元區公布９月通脹率＊



４：３０ｐｍ，英國公布８月房價指數，年率料由３﹒１％降至２﹒８％；９月消費者物價

指數料由０﹒７％放緩至０﹒３％；年率料由２﹒７％降至２﹒６％；核心消費者物價指數年率

料由２﹒１％降至２％。英國９月零售物價指數月率料由０﹒９％放緩至０﹒１％；年率料維持

於３﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布９月消費者物價指數，月率料由０﹒２％升上０﹒５％；年率料

由２％升上２﹒１％；核心消費者物價指數年率料由１％降至０﹒９％。



＊美國９月新屋動工，俄羅斯公布失業及零售數據＊



明晚７：００ｐｍ，美國公布一周抵押貸款市場指數。８：３０ｐｍ，加拿大公布８月製造

業銷售，月率料由０﹒９％降至下滑０﹒６％。美國９月建築許可月率料由下滑４﹒１％降至

２％。美國９月新屋動工料由１２８﹒２萬降至１２１萬；月率料由９﹒２％降至下滑５﹒６％

。

明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布９月失業率，料由４﹒６％升上４﹒７％。俄羅斯９月生產

者物價指數月率料由１０﹒４％降至０﹒８％；年率料由１５﹒３％降至１４﹒３％。俄羅斯９

月零售銷售年率料由２﹒８％降至２﹒４％。



＊印度股市周四休市，澳洲公布９月失業率＊



周四印度股市因假期休市。

周四清晨２：００ａｍ，美國公布央行公布會議紀錄。早上７：５０ａｍ，日本公布外資投

資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金流向。日本９月貿易赤字料由４３８４億

日圓收窄至４５１億日圓；進口年率料由１５﹒３％降至１３﹒７％；出口年率料由６﹒６％降

至２﹒１％。

８：３０ａｍ，澳洲公布９月失業率，料維持於５﹒３％；就業人口變動料由４﹒４萬降至

１﹒５萬。

２：００ｐｍ，德國公布９月批發物價。



＊鞍鋼和中國鐵塔派業績＊



在本港，周四公布業績的公司有：山水水泥（００６９１）、永保林業（００７２３）、

馬鞍山鋼鐵股份（００３２３）、中國鐵塔（００７８８）和遠東環球（００８３０）。

開股東會的公司有：百福控股（０１４８８）、同景新能源（０８３２６）、夢東方

（００５９３）和天美（控股）（０１２９８）。（ｈｏ）

