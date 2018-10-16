《小傳日記》冬天仍未過，港股升勢阻，上落過百點，資金去漸漸

《小傳日記》噚日花旗國聯儲局前主席耶倫同「侵侵」隔空駁火，力撐鮑威爾加息決定，令

「孖屐」憂慮未來加息步伐，加上花旗國同沙特因為記者卡舒吉失蹤案，而搞到面阻阻影響投資

氣氛，令到花旗國魚缸隔晚（１５日）全線下挫。

香江魚缸今日全日就坐過山車，事源神州今早公布９月ＣＰＩ同ＰＰＩ都合符「孖屐」預期

，加上人仔中間價終止十連跌，一眾中資金融股，今朝齊齊帶動魚缸升近２６７點，不過一眾大

戶高位沽貨齊齊唔見影，加上ＱＱ（００７００）ＡＩＡ（０１２９９）受壓，魚缸轉燈齊齊轉

跌，午後試過跌幅擴大至逾百點，不過過山車有跌就有升，最終恆指倒升１７點，收報２５４６

２點，升幅不足１巴仙；國指收報１０９８點，升５３點或半個巴仙；Ａ場滬指，就先升後跌，

最終收報２５４６點，跌２１點或０﹒８巴仙。

藍戰士方面，ＱＱ今日畀人雙重夾擊，一來「孖屐」有消息話，神州今年好難再有新網遊批

出，央視亦加多腳話手遊害人，攪到ＱＱ今日曾經失守２８０關口，最低見過２７３﹒２銀，不

過最終只係唔見半個巴仙，報２８１﹒４銀。ＡＩＡ就畀高盛降佢「他屐」由８０銀到７５銀，

今日開市已經係高位，全日跌近２巴仙，報６１﹒４５銀。大象（００００５）表現牛皮，報

６４﹒８銀。祖國移動（００９４１）升逾１巴仙，報７７﹒７銀。「生發發」（００３８８）

今日收復２００關口之後失守，收１９９﹒８銀，微漲４毫子。



＊人幣未止跌內險升少截，豬瘟繼續爆豬肉股攬炒＊



人仔中間價今日報６﹒９１１９，較噚日（１５日）升３５點子，終止十連跌，帶動一眾內

險股早段顯著飆升，不過，在岸同離岸人仔無跟隨，加上Ａ場倒跌，內險普遍回吐升幅。太保

（０２６０１）表現最好，收市升逾１巴仙，報２８﹒４５銀，收復１０天線（約２８﹒３２銀

）。國壽（０２６２８）一度高見１７﹒２４元銀，收復１０天線（約１７﹒０５銀），但最終

收市就未能企穩，報１７﹒０２銀，走高１巴仙。平保（０２３１８）同新華保險

（０１３３６）就靠穩，分別升０﹒１巴仙，報７３０３﹒銀同３６﹒９銀。

神州由８月頭開始就爆發非洲豬瘟，兩個幾月都未散，仲愈爆愈勁。江蘇省連雲港市東海縣

青湖鎮同石樑河鎮多個養豬戶都話，佢地嘅豬近日出現大規模死亡。雖然內地多個地方接二連三

爆發非洲豬瘟，豬隻供應減少，推升豬價向上。不過，豬價好都要去到貨先得，「孖屐」就唔多

睇好，萬洲（００２８８）都要俾美銀美林下調「他屐」，由９﹒３銀降到去８﹒５銀，跌幅近

９巴仙，而今明兩年每股盈利預測亦分別調低３巴仙同６巴仙，豬肉股前景如何，相信都唔洗多

講。萬洲今日就收瀉近４巴仙，報５﹒７７銀。雨潤食品（０１０６８）都挫近３巴仙，報

１﹒１２銀。中糧油（００６０６）軟近２巴仙，報２﹒５８銀。



＊油價好犀利油股跟起飛，人幣續反彈鐵鳥無力撐＊



早一排有個沙地記者失蹤，引發國際地緣政治緊張，有人分析話驚花旗國同中東佬會打大交

，到時搞到中東供油不足，一定搞到油價亂曬龍，但日前國際能源署就派定心丸，預測今明兩年

原油增長預測將會下跌，叫大家唔使擔心。但油股今日普遍造好，中石油（００８５７）升近１

巴仙，報６﹒０５銀。中海油（００８８３）漲超過２巴仙，報１４﹒９２銀。中石化

（００３８６）走高近１巴仙，報６﹒７９銀。昆侖能源（００１３５）升逾２巴仙，報

８﹒９２銀。中海油服（０２８８３）逆市走低兩格，報７﹒７８銀。

油價飛起，一班空少就喊曬口，雖然今日人仔中間輕微反彈，但鐵鳥又要捱貴油點頂呢？東

航（００６７０）挫超過２巴仙，報４﹒１２銀。南航（０１０５５）瀉近２巴仙，報４﹒０９

銀。國航（００７５３）跪低近２巴仙，報６﹒４３銀。瑞港集團（００３５７）跌１巴仙，報

６﹒８３銀。北京首都機場（００６９４），跌逾２巴仙，報８﹒２７銀。



＊購置稅唔減車股股價癱，車佬庫存高點睇都難撈＊



今朝早神州媒體報道，話車市低迷可能會延續至出年同後年。中汽協副秘書長師建華亦企硬

咁話，中汽協唔會作出購置稅減免嘅相關提議。不過，缸友有理無理，朝早仲推升啲砵砵車，不

過換嚟嘅喺升得高，就跌得更慘。北汽（０１９５８）瀉近５巴仙，報５﹒０４銀。長汽

（０２３３３）滑近２巴仙，報４﹒６銀。比亞迪（０１２１１）亦軟０﹒１巴仙，報

５０﹒０５銀。比較硬淨嘅吉利（００１７５）升逾１巴仙，報１４﹒０４銀。華晨

（０１１１４）過去三日累瀉逾三成，今日可以升返０﹒３巴仙，報７﹒３４銀，都算喺咁。

除左早前嘅砵砵車數據，瑞信去咗經銷商到視察，發現砵砵車需求疲弱，經銷商庫存都好高

，再次印證車市已進入寒冬呢個不爭嘅事業。啲車賣唔出，砵砵車經銷商嘅股價都當然濕濟啦。

正通汽車（０１７２８）挫近５巴仙，報４﹒２８銀。廣匯寶信（０１２９３）下插逾４巴仙，

報１﹒７４銀。中升控股（００８８１）走低逾３巴仙，報１５﹒５２銀。和諧汽車

（０３８３６）亦剎停近３巴仙，報３銀。



＊煤炭領風騷神華被人掃，基建無人撐中交建價淡＊



秋冬話咁快就到，又係到內地用煤高峰期，話就話內地藍天行動實行緊，但點都要燒煤取暖

，剛剛好中煤能源（０１８９８）發盈喜，摩通又話唱好佢，全日升４巴仙，報３﹒３６銀。中

國神華（０１０８８）又點會咁孤獨，今日都彈起超過１巴仙，報１８﹒５４銀。兗州煤業

（０１１７１）飛起近２巴仙，報８﹒６９銀。

基建三寶齊齊走低，中鐵（００３９０）更加係跑輸一眾國指股，今日插逾４巴仙，報

７﹒１６銀；中鐵建（０１１８６）亦瀉近４巴仙，報９﹒９４銀，中交建（０１８００）就跌

半巴仙，報７﹒７４銀；中國中車（０１７６６）牛皮，報６﹒７６銀。請請！



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