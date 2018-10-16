【貿易開戰】施羅德：貿易磨擦不足以拖累美國經濟增長

《環富通基金頻道１６日專訊》施羅德首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ發表道，

金融市場繼續以貿易磨擦為關注焦點，由於美國決定自９月２４日起對另外２０００億美元中國

進口商品徵收關稅。這使徵稅商品總額達到近２５００億美元，約為美國從中國進口總額的一半

。作為應對，中國已對另外６００億美元美國進口商品徵收關稅，從而使關稅措施適用的商品總

額達到１１００億美元。這涵蓋中國從美國進口總額的近９０％。除非貿易談判取得進展，否則

最新的關稅將會由２０１９年１月１日起從１０％上調至２５％。美國已威脅將會對餘下的

２６７０億美元中國進口商品徵收第三輪關稅。

顯然，後續的貿易增長減弱對中國的影響將會大於美國。２５００億美元相當於中國出口總

額的約１１％或國內生產總值的２％。若美國徵收第三輪關稅，這將對中國國內生產總值的

３﹒５％造成影響。按同樣的方式計算，若中國對所有美國進口商品徵收關稅，美國僅有１％的

國內生產總值會受影響。從標準普爾５００指數大幅領先於中國Ａ股指數來看，市場亦以相同的

方法作出預測。市場似乎同意特朗普所說：「貿易磨擦是好事情，而且容易獲勝」。

然而，正如該行之前所指出，中國還有關稅以外的其他手段可以選擇。例如，許多美國公司

選擇透過在中國當地設立的附屬公司與中國進行貿易。更普遍而言，美國公司在合約競標時或會

處於劣勢，而中國目前亦考慮對出口銷售（例如稀土）實施限制，這對美國供應鏈將會造成影響

。



＊未來將陷入長期衝突＊



該行認為，中美之間的狀況具有長期衝突的跡象。雙方的底線過於強調意識形態問題及根深

蒂固，因此難以妥協。根據「中國製造２０２５」計劃，中國將貿易政策作為經濟增長策略的關

鍵部分，以幫助中國經濟解決中等收入困局的問題。與此同時，特朗普在就任總統時承諾將實施

「美國優先」政策，而他組建的內閣團隊認為中國是美國經濟部分衰落的根本原因，由此獲得民

眾的支持。從這個角度來看，雙方將無法透過談判達成協議及解決方案，而關稅會成為新常態。

顯然，受影響的不僅是中國經濟，其中還有整個供應鏈，包括許多新興亞洲經濟體系，例如

韓國、台灣及馬來西亞。受此影響，年初至今的新興市場股市表現受挫。

不過，隨著美國及中國進口商尋找其他供應商作為替代，贏家將會出現。例如，在中國對美

國進口大豆徵收關稅之後，中國對巴西大豆的需求將會增加。該行亦認為中國將會轉向日本及歐

洲的供應商購買化學品及半成品。

與此同時，美國公司將會面臨一個艱難決定：支付關稅後是否應該嘗試將關稅轉移至最終的

價格，或者以利潤抵銷。前者將會推高通脹，而後者會對企業利潤造成打擊。兩種結果均對經濟

增長不利，因為通脹上升將會損害消費者，而利潤下降將會打壓資本投資。對於特朗普政府而言

，當局希望企業將生產基地帶回本土。然而，這或會涉及巨大的成本，特別是鑒於美國的勞動力

短缺。與此同時，由貿易磨擦造成的不明朗因素很可能打壓資本開支，以及兩國之間的外商直接

投資資金流。因此，貿易磨擦將會影響環球經濟增長及新興市場（特別是亞洲），而影響將會大

於美國。但單就貿易磨擦而言，其影響尚不足以拖累美國經濟增長。該行認為，貿易磨擦需要擴

大至全球範圍，方會對環球經濟增長造成較大影響。例如，英倫銀行報告顯示，若美國對其所有

貿易夥伴徵收１０％的關稅，僅就貿易渠道而言，三年內將會導致美國及環球經濟產量分別下降

２﹒５％及１％。金融環境收緊或不明朗因素增加將會導致這種狀況惡化。



＊已發展市場與新興市場－市場影響＊



現階段，美國股市似乎不為這些憂慮所動，並更加關注盈利增長的強勢。從細分數據來看，

該行認為每股盈利增長已成為今年回報的主要驅動因素。股份回購及減稅，再加上經濟活動強勁

增長帶來支持。許多投資者擔憂聯儲局收緊政策將會導致市場下跌，但這種情況並未發生。實際

上，估值已為回報帶來輕微利好影響，這很可能反映美國債券孳息率的升幅相對較小。

然而，這並未反映出美國股市的脆弱性。若明年的經濟增長如該行預期般放緩，這將使回報

的主要驅動因素消失。這對風險資產不利，而美國經濟放緩或會伴隨著美元走弱。貨幣市場通常

領先於利率周期，預期美國利率將於２０１９年見頂。這將紓緩新興市場的部分壓力，因其表現

與美元密切相關。隨後，新興市場的相對表現將會取決於中美之間的長期貿易磨擦與美元走弱帶

來較寬鬆流動性之間的平衡。（ｈｏ）

