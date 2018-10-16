恒指全日窄幅上落，收報２５４６２點升１７點，成交７５９億元

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股走勢波動，幸港股未有跟隨外圍走勢，今早高開

１４１點後走勢逐步擴大，並一度高開２５７１２點，升２６７點，午後升幅收窄並進一步轉跌

，最多倒跌１７８點，低見２５２６６點。不過，隨著騰訊（００７００）跌幅收窄至不足１％

，港股臨收市前由跌轉升，恆指收報２５４６２點，升１７點或０﹒０７％。國企指數收報

１０９８點，升５３點或０﹒５３％。

內地九月份官方ＣＰＩ數字符合預期，內地上證一度低開高走，但走勢缺乏支持下，滬深兩

市由升轉跌。上證收報２５４６點，跌２１點或０﹒８５％。深證收報７２９８點，跌１４５點

或１﹒９５％。

藍籌股方面，萬洲（００２８８）再受到內地豬瘟消息影響，股份跌３﹒５１％，報

５﹒７７元，為全日最差藍籌股。騰訊受到投資機構大和下調目標價影響，股份全日再瀉

０﹒５％，報２８１﹒４元。友邦（０１２９９）則遭高盛唱淡，全日再跌１﹒５２％，報

６１﹒４５元。匯控（００００５）遭摩通降目標價至８８元，股份逆勢造好升０﹒０８％，報

６４﹒８元。中移動（００９４１）升１﹒４４％，報７７﹒７元。港交所（００３８８）升

０﹒２％，報１９９﹒８元。



＊汽車股獲大和唱好後續跌，地緣政治扯高油價推動油股向上＊



早前中汽協公布汽車銷售成績回落，汽車股連跌數日，日前大和認為汽車企業第三季業績符

合預期，而且近來該板塊的負面情緒提供了買入機會。但汽車股表現升跌不一，吉利

（００１７５）升１﹒４５％，報１４﹒０４元。比亞迪（０１２１１）跌０﹒１％，報

５０﹒０５元。華晨（０１１１４）升０﹒２７％，報７﹒３４元。廣汽（０２２３８）漲

０﹒８５％，報７﹒１５元。長汽（０２３３３）挫１﹒９２％，報４﹒６元。北汽

（０１９５８）急瀉４﹒７３％，報５﹒０４元。

沙特阿拉伯記者卡舒吉失蹤案引發的地緣政治緊張局勢，市場擔心沙特與西方國家關係惡化

，原油供應或將嚴重不足，支持國際油價兩連升，本港「三桶油」跟隨上揚。中石油

（００８５７）升０﹒８３％，報６﹒０５元。中海油（００３３８）揚２﹒３３％，報

１４﹒９２元。中石化（００３８６）升０﹒５９％，報６﹒７９元。昆侖能源（００１３５）

升２﹒１８％，報８﹒９２。中海油服（０２８８３）軟０﹒２６％，報７﹒７８元。



＊油價向上鐵鳥被拖向下，港口運輸股榮辱互見＊



油價向上拖累航空股表現，雖然人民幣輕微反彈，人民幣中間價今報６﹒９１１９，較上個

交易日升３５點子，但亦無阻中資航空股跌勢。國航（００７５３）跌１﹒６８％，報６﹒４３

元。南航（０１０５５）跌１﹒９２％，報４﹒０９元。東航（００６７０）跌２﹒１４％，報

４﹒１２元。首都機場（００６９４）跌２﹒１３％，報８﹒２７元。

另外，大和今日急削東方海外（００３１６）目標價，由８８元下調至４９﹒５元，東方海

外全日跌０﹒４２％，報４７元。中國外運（００５９８）跌１﹒４％，報２﹒８２元。中遠海

控（０１９１９）跌１﹒７１％，報２﹒８７元。中遠海能（０１１３８）升０﹒７％，報

４﹒２９。招商局港口（００１４４）升１﹒５％，報１３﹒５元，中遠海運港口

（０１１９９）升１﹒３３％，報８﹒３５元。太平洋航運（０２３４３）升１﹒１２％，報

１﹒８元。



＊內地ＣＰＩ合符預期無助內需股，中資金融股走勢偏軟＊



內地９月份ＣＰＩ數字符合預期的２﹒５％，而上個月則為２﹒３％。內需股則個別發展。

達利食品（０３７９９）升０﹒５６％，報５﹒３４元。康師傅（００３２２）跌２﹒０９％，

報１２﹒１８元。中國旺旺（００１５１）升１﹒４３％，報５﹒６６元。統一企業

（００２２０）升０﹒５３％，報７﹒６４元。萬洲（００２８８）跌３﹒５１％，報５﹒７７

元。中國食品（００５０６）跌１﹒９７％，報３﹒４９元。

內地央行繼續暫停逆回購，資金缺乏情況下，今早中資金融股先升後回。建行

（００９３９）升０﹒３３％，報６﹒０９元，工商銀行（０１３９８）升０﹒３９％，報

５﹒１８元；中行（０３９８８）無升跌，報３﹒２５元。交行（０３３２８）升０﹒９２％，

報５﹒４８元。招行（０３９６８）升１﹒２１％，報２９﹒２５元。農行（０１２８８）升

１﹒１５％，報３﹒５３元。

內險股方面，中再保（０１５０８）升２﹒８８％，報１﹒４３元。太平（００９６６）升

１﹒２１％，報２５﹒１元。中人壽（０２６２８）升０﹒９５％，報１７﹒０２元。中國平安

（０２３１８）升０﹒０７％，報７３﹒３元。新華保險（０１３３６）升０﹒１４％，報

３６﹒９元。財險（０２３２８）跌０﹒４６％，報８﹒７１元。（ｕｌ）

