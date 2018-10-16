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16/10/2018 12:04

【峯搶手機】警方正式起訴許智峯三項控罪，下周二提堂

　　《經濟通通訊社１６日專訊》早前涉搶政府女職員的手機的立法會議員許智峯，今早被警方
正式起訴３項控罪，包括普通襲擊、有犯罪或不誠實意圖取用電腦，以及阻礙公職人員執行公務
，下星期二（２３日）提堂。
　　許智峯表示，應該挺身阻止政府派狗仔隊干預立法會運作，認為縱然被刑事起訴，也不應默
許不公平的規矩繼續下去。他指已入稟行政上訴委員會，指控政府狗仔隊行為違法，追究政府干
預議會，案件亦已定於２０１９年展開聆訊，並已得到民主黨支付律師費支持興訟。（ｃｗ）
（ｚｚ）

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