【峯搶手機】胡志偉指該黨紀律委員會將隨聆訊展開而重啟相關工作

《經濟通通訊社１６日專訊》早前涉搶政府女職員的手機的立法會議員許智峯，今早被警方

正式起訴３項控罪，包括普通襲擊、有犯罪或不誠實意圖取用電腦，以及阻礙公職人員執行公務

，下星期二（２３日）提堂。

許智峯早前已被民主黨凍結黨籍。民主黨主席胡志偉表示，該黨的紀律委員會早前因欠缺女

事主的口供及閉路電視片段，暫停相關聆訊，相信隨住法庭聆訊展開，相關工作都可以重啟。他

表示，民主黨就此案件並無提供任何經濟支援予許智峯。（ｃｗ）（ｚｚ）

