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16/10/2018 15:34

【禍不單行】田北辰建議懲罰機制應與乘客損失的生產力掛鉤

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今早上班繁忙時間期間，港鐵（０００６６）發生４條鐵路線
同時故障的嚴重事故。
　　立法會鐵路事宜小組委員會主席田北辰稱，今日故障的４條路線均屬同一信號系統，但４條
路線一同故障是前所未有，需要調查。他又指，應探討是否可更改懲罰機制，把罰款與乘客因延
誤而損失的生產力掛勾。
　　工聯會陸頌雄則憂慮港鐵系統老化，日後會有更多事故，批評港鐵每年扣減５％至１０％維
修部資源，令部門士氣低落。他又要求檢討懲罰機制，將維持有限度服務的時數計算在內，並增
設對港鐵高層的問責機制。（ｃｗ）

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