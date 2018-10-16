【貿易開戰】邱騰華料因中美貿易戰的關係，明年經濟預測趨向負面

《經濟通通訊社１６日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會工商事務委員會表示，

今年整體經濟表現向好，但因中美貿易戰的關係，明年的經濟預測趨向負面。

他說，世貿和國際金融組織都下調世界經濟增長的預測，市場氣氛多變，不穩定因素愈趨擴

大，政府已經推出短期措施支援香港的企業。他強調，香港在不明朗的環境下，最重要是保持「

一國兩制」，才可突顯香港的獨特地位。（ｃｗ）

