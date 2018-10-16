《經濟通通訊社１６日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會工商事務委員會表示，
今年整體經濟表現向好，但因中美貿易戰的關係，明年的經濟預測趨向負面。
他說，世貿和國際金融組織都下調世界經濟增長的預測，市場氣氛多變，不穩定因素愈趨擴
大，政府已經推出短期措施支援香港的企業。他強調，香港在不明朗的環境下，最重要是保持「
一國兩制」，才可突顯香港的獨特地位。（ｃｗ）
16/10/2018 16:22
【貿易開戰】邱騰華料因中美貿易戰的關係，明年經濟預測趨向負面
《經濟通通訊社１６日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華在立法會工商事務委員會表示，
今年整體經濟表現向好，但因中美貿易戰的關係，明年的經濟預測趨向負面。
他說，世貿和國際金融組織都下調世界經濟增長的預測，市場氣氛多變，不穩定因素愈趨擴
大，政府已經推出短期措施支援香港的企業。他強調，香港在不明朗的環境下，最重要是保持「
一國兩制」，才可突顯香港的獨特地位。（ｃｗ）
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