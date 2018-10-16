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16/10/2018 16:52

【禍不單行】港鐵：將成立委員會並邀獨立專家調查四線齊故障事件

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵（０００６６）今早上班繁忙時間期間，４條鐵路線即港
島線、荃灣線、觀塘線及將軍澳線同時發生訊號故障，大批市民滯留站內。港鐵常務總監金澤培
指，港鐵將會成立委員會調查早上之訊號系統事故，並會邀請外來信號系統專家找出原因。
　　金澤培指，今早事故同時影響了３條線，是９０年代系統應用以來，從未試過，情況十分罕
見，同事已經盡可能維持服務，及盡快修復。至於將軍澳線的故障是否亦與更新訊號系統有關仍
待調查。（ｆｗ）

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