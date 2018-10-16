【禍不單行】港鐵：不排除黃昏訊號或現不穩，乘客宜預留時間出行

《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵（０００６６）今早上發生訊號故障，４條鐵路線即港島

線、荃灣線、觀塘線及將軍澳線同時發生訊號故障。港鐵車務總監劉天成指，經過搶修後，目前

系統基本上穩定，在下午４時起已陸續加密班次，以應付黃昏繁忙時間加至每２至３分鐘一班車

，同時港鐵已經加派２００人協助乘客，及有職員在設備房候命。

劉天成指，由於仍需要詳細調查訊號故障原因，黃昏時段不排除訊號或現不穩，系統萬一出

現不穩定，屆時乘客的候車時間和車程可能會延長，呼籲乘客預留時間出行。（ｆｗ）

