《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵（０００６６）今早上發生訊號故障，４條鐵路線即港島
線、荃灣線、觀塘線及將軍澳線同時發生訊號故障。港鐵車務總監劉天成指，經過搶修後，目前
系統基本上穩定，在下午４時起已陸續加密班次，以應付黃昏繁忙時間加至每２至３分鐘一班車
，同時港鐵已經加派２００人協助乘客，及有職員在設備房候命。
劉天成指，由於仍需要詳細調查訊號故障原因，黃昏時段不排除訊號或現不穩，系統萬一出
現不穩定，屆時乘客的候車時間和車程可能會延長，呼籲乘客預留時間出行。（ｆｗ）
16/10/2018 17:04
【禍不單行】港鐵：不排除黃昏訊號或現不穩，乘客宜預留時間出行
《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵（０００６６）今早上發生訊號故障，４條鐵路線即港島
線、荃灣線、觀塘線及將軍澳線同時發生訊號故障。港鐵車務總監劉天成指，經過搶修後，目前
系統基本上穩定，在下午４時起已陸續加密班次，以應付黃昏繁忙時間加至每２至３分鐘一班車
，同時港鐵已經加派２００人協助乘客，及有職員在設備房候命。
劉天成指，由於仍需要詳細調查訊號故障原因，黃昏時段不排除訊號或現不穩，系統萬一出
現不穩定，屆時乘客的候車時間和車程可能會延長，呼籲乘客預留時間出行。（ｆｗ）
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