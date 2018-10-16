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16/10/2018 17:28

【禍不單行】范國威稱會就港鐵４線故障事件下周於立會提緊急質詢

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港鐵（０００６６）今早上班繁忙時間期間，４條鐵路線（港
島線、荃灣線、觀塘線及將軍澳線）同時發生訊號故障，大批市民滯留站內。新民主同盟立法會
議員范國威表示，將會就事件，於下周的立法會大會提出緊急質詢，並要求交通事務委員會召開
特別會議，以跟進港鐵通報失誤、缺乏接駁車、未來應變三大問題。（ｃｗ）

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