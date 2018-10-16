《鍾之日記》通脹數據符預期，奈何Ａ場再沉淪

《鍾之日記》１０月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地９月ＣＰＩ同比漲２﹒５％，與市場預期一致，增速創７個月新高。９月ＰＰＩ同比漲

３﹒６％，略高市場預期的３﹒５％，但較８月ＰＰＩ的４﹒１％回落，創５個月新低。市場普

遍認為，在經濟下行壓力仍大、內需不旺的背景下，通脹的短期回升不改長期趨勢性回落之勢，

無需過於擔心滯脹風險。整體來看通脹仍屬溫和可控，無礙貨幣政策寬鬆走向。

數據基本符合市場預期，對Ａ股影響有限，滬深股市早段保持悶局窄幅上落，惟午後避險情

緒突然急增，細價股出現資金逃難潮，拖累創業板指愈跌愈急，市場擔心細價股尤其是創業板股

票繼續崩跌下去的話，會有更多公司出現股權質押風險，並再度反映在股市表現上，構成惡性循

環，對於中國政府而言，會否拯救這些上市公司，將成為兩難。

滬綜指午後跌勢轉明確，全日收跌０﹒８５％，報２５４６點，盤中低見２５３６﹒４４點

，再創近４年新低。深成指挫１﹒９５％，報７２９８﹒９８點，盤中創逾４年新低。創板指收

瀉２﹒６８％，報１２１６﹒６９，盤中低見１２１０﹒１點，創自２０１３年１２月以來近５

年新低。兩市全日成交２３６１億元人民幣，按日下跌１﹒１％。



＊港股尾市Ｖ形倒升１７點＊



滬深股市繼續下沉，滬綜指再創近４年新低，香江魚缸亦受累，表現反覆，恆指高開１４１

點，曾發力曾升至２５７１２，之後急回，午後跌穿上午低位，曾挫１７８點，低見２５２６６

後喘定，更在歐股向好帶動下小幅回升，最終收市升１７點，報２５４６２。重陽節假前成交進

一步縮減，主板成交額７５８億元。北水亦趁假前沽貨，港股通錄約８﹒５億元資金淨流出。

萬洲（００２８８）再受到內地豬瘟消息影響，收跌３﹒５１％，為全日最差藍籌股。

港鐵（０００６６）今早在上班繁忙時間出現前所未見的信號系統故障，荃灣綫、觀塘綫、

港島綫及將軍澳綫全部慢駛，導致港九交通大混亂，趕返工的打工仔，怨聲載道，港鐵下午宣布

會擇一天向市民提供半價乘車優惠。港鐵今收跌０﹒５％。



＊內地遊戲業重回冰河期，騰訊低位獲大行籲買＊



內地文化審查不斷升級，已波及正急速發展的遊戲業，英國《金融時報》引述兩名遊戲公司

高層透露，原本行內以為內地最快本月開始重新審批新網絡遊戲，但至今一切政策仍是在雲裡霧

裡，行內現時共識是最少今年內也不會有新遊戲獲批。騰訊（００７００）跌０﹒５％，報

２８１﹒４元，但大行認為騰訊現價便宜，料長線潛力大呼籲趁低吸納，目標價３７５元。

另一方面，官方對遊戲業的打擊仍在繼續，央視上周五報道「沉迷於手遊的留守兒童」，節

目中提到「大批農村孩子正被手遊荒廢掉」，為了將被網遊黏住的孩子們「喚」回來，必須多策

並舉，打出組合拳。市場擔心內地將推出更多措施限制手遊。事實上，留守兒童在荒蕪的鄉村中

，手遊是他們僅有的慰藉，而真正荒廢他們的，是戶籍制度所帶來的骨肉分離悲劇。

同時美國上市科技股業績遭大行唱淡，領跌道指，亦拖累部分港科技股表現。瑞聲科技

（０２０１８）軟０﹒４％，報６６﹒２５元，小米（０１８１０）下跌１﹒４％，報１２﹒３

元，惟舜宇光學（０２３８２）升２﹒３％，報８０﹒９５元；聯想集團（００９９２）全日上

升３﹒３％，報５﹒０４元。



＊專家指內房４千億債務壓力大，惟碧桂園谷底反彈逾３％＊



今年初內地融資環境收緊，對「債填債」的中國房企帶來債務爆炸風險，但隨著政策再度放

寬，房企債券發行量驟增，三季度更明顯加快。內媒引述中國財政科學研究院博士後鄭良海指，

「昔日融得歡，未來償債壓力大」，今年房企需償還３９６３﹒４８億元人民幣債務，接近去年

的３倍，預料來來兩年仍會繼續提高。

樓市壓力爆燈，近日有龍頭巨企劈價促銷新盤引發投資者示威，內房股價連日表現低迷，今

日終於跟隨大市反彈，碧桂園（０２００７）獲招商證券唱好，副主席楊惠妍以１５００億元人

民幣身家再度成為胡潤中國女首富，股價今日反彈３﹒７％沖喜，全日收報８﹒１８元，為表現

最好藍籌；萬科（０２２０２）升１﹒６％，世茂房地（００８１３）升２﹒１％，恆大

（０３３３３）升０﹒７％。



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