【上海專電】李強調研人行上海總部：不斷深化人行與上海間的合作

《經濟通通訊社記者林雯婕１６日上海專電》上海市委書記李強昨日下午在人行上海總部調

研時指，到２０２０年上海要基本建成與中國經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心

，希望人行上海總部繼續發揮自身優勢，在推進上海國際金融中心建設中發揮更大作用。

他提出，希望人行進一步提升風險監管能力和水平，堅決守住不發生系統性、區域性風險的

底線。不斷深化人行與上海之間的合作，不斷提升上海國際金融中心的影響力和輻射力。

