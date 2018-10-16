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16/10/2018 15:16

【貿易開戰】星展：貿易戰衝擊將顯現，料人行１２月再降準

　　《經濟通通訊社１６日專訊》星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮表示，中國三季度ＧＤＰ
增速料為６﹒４％－６﹒５％，貿易戰的衝擊要到１１－１２月才會顯現，人行可能在１２月再
度降準，並透過公開市場操作及ＭＬＦ等釋放更多資金。
　　周洪禮表示，在強勢美元和貿易戰持續的情況下，中國大概率會維穩人民幣，預期美元兌人
民幣在四季度會在６﹒８至７之間震盪，去槓桿或需暫緩。（ｂｉ）

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