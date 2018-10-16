【聚焦人幣】三季度人民幣兌美元即期撮合成交佔比升至近六成

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心最新公布數據顯示，第三季度通過撮合機制

成交１２０６９億美元，佔人民幣外匯即期（ＣＮＹ）成交量的５８﹒２％，撮合佔比較上半年

的５５﹒１％佔比上升；而今年一季度佔比為５０％。

外匯交易中心主辦的《中國貨幣市場》官方微信刊登三季度銀行間市場運行報告並指出，第

三季度，銀行間外匯市場共成交６﹒２萬億美元，按年增長１３％。其中，人民幣外匯市場成交

６１５７３億美元，按年增長１２﹒８％；外幣對市場成交５３５億美元，按年增６１﹒４％。

（ａｃ）

