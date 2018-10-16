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即市新聞

16/10/2018 14:34

【聚焦人幣】三季度人民幣兌美元即期撮合成交佔比升至近六成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心最新公布數據顯示，第三季度通過撮合機制
成交１２０６９億美元，佔人民幣外匯即期（ＣＮＹ）成交量的５８﹒２％，撮合佔比較上半年
的５５﹒１％佔比上升；而今年一季度佔比為５０％。
　　外匯交易中心主辦的《中國貨幣市場》官方微信刊登三季度銀行間市場運行報告並指出，第
三季度，銀行間外匯市場共成交６﹒２萬億美元，按年增長１３％。其中，人民幣外匯市場成交
６１５７３億美元，按年增長１２﹒８％；外幣對市場成交５３５億美元，按年增６１﹒４％。
（ａｃ）

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