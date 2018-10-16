《經濟通通訊社１６日專訊》官媒《中國證券報》頭版發表「以改革紅利孕育資本市場春天
」為題的評論文章，指出股市連續調整表因或為外圍衝擊，實則折射投資者對經濟前景和股市改
革信心不足。對此，監管層連續釋放經濟基本面向好、政策工具充足、股市改革政策「成熟一項
推出一項」等積極信號，給投資者吃下了繼續深化改革、擴大開放的定心丸。風物長宜放眼量。
當下，股市發展更需加速擁抱改革，以制度紅利的進一步釋放來溫暖冬天、孕育春天。
（ｃｔ）
16/10/2018 08:33
【Ａ股維穩】中證報頭版評論：以改革紅利孕育資本市場春天
《經濟通通訊社１６日專訊》官媒《中國證券報》頭版發表「以改革紅利孕育資本市場春天
」為題的評論文章，指出股市連續調整表因或為外圍衝擊，實則折射投資者對經濟前景和股市改
革信心不足。對此，監管層連續釋放經濟基本面向好、政策工具充足、股市改革政策「成熟一項
推出一項」等積極信號，給投資者吃下了繼續深化改革、擴大開放的定心丸。風物長宜放眼量。
當下，股市發展更需加速擁抱改革，以制度紅利的進一步釋放來溫暖冬天、孕育春天。
（ｃｔ）
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