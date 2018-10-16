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16/10/2018 09:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１０１點子，報６﹒９１６９

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１９，
較上個交易日升３５點子，終止連續十日的跌勢。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高１０１點子，報６﹒９１６９，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２７０。
　　花旗發報告看淡人幣匯價，認為中方可能不再堅持「保７」，而台灣方面就公布９月人民幣
存款連升四個月，離岸人民幣目前在６﹒９１６１徘徊（ａｃ）

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