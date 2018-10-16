【人行收水】人行公開市場操作十連停，今日零投放零回籠

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸

收中央國庫現金管理到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作，連續１０個交易日停止逆回

購。今日無逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）

