《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸
收中央國庫現金管理到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作，連續１０個交易日停止逆回
購。今日無逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
16/10/2018 09:17
【人行收水】人行公開市場操作十連停，今日零投放零回籠
《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸
收中央國庫現金管理到期等因素的影響，今日不開展公開市場操作，連續１０個交易日停止逆回
購。今日無逆回購到期，即零投放零回籠。（ａｃ）
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