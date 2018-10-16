【聚焦數據】內地９月ＰＰＩ同比漲３﹒６％，略高預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，９月ＰＰＩ同比漲

３﹒６％，略高市場預期的３﹒５％，較８月ＰＰＩ的４﹒１％回落，並創５個月新低。

９月ＰＰＩ同比上漲３﹒６％，環比上漲０﹒６％。工業生產者購進價格同比漲４﹒２％，

環比上漲０﹒６％。１－９月ＰＰＩ比去年同期上漲４％，工業生產者購進價格漲４﹒５％。



＊生產資料價格同比上漲４﹒６％，建築材料及非金屬類價格漲１０％＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比上漲４﹒６％，影響工業生產者出廠價格總水平

上漲約３﹒４６個百分點。其中，採掘工業價格上漲１１﹒７％，原材料工業價格漲７﹒３％，

加工工業價格上漲２﹒９％。生活資料價格同比上漲０﹒８％，影響工業生產者出廠價格總水平

上漲約０﹒１９個百分點。其中，食品價格漲０﹒９％，衣著和一般日用品價格均漲１﹒１％，

耐用消費品價格上漲０﹒２％。

工業生產者購進價格中，建築材料及非金屬類價格同比上漲１０％，燃料動力類價格上漲９

﹒２％，黑色金屬材料類價格上漲５﹒１％；有色金屬材料及電線類價格下降０﹒４％。



＊生產資料價格環比上漲０﹒７％＊



工業生產者出廠價格中，生產資料價格環比上漲０﹒７％，影響工業生產者出廠價格總水平

上漲約０﹒５４個百分點。其中，採掘工業價格上漲１﹒６％，原材料工業價格上漲１﹒４％，

加工工業價格上漲０﹒４％。生活資料價格環比上漲０﹒１％，影響工業生產者出廠價格總水平

上漲約０﹒０３個百分點。其中，食品價格上漲０﹒３％，衣著價格持平，一般日用品價格上漲

０﹒１％，耐用消費品價格下降０﹒１％。

工業生產者購進價格中，化工原料類價格環比上漲１﹒２％，黑色金屬材料類價格上漲１％

，燃料動力類價格上漲０﹒９％，有色金屬材料及電線類價格上漲０﹒１％。

