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16/10/2018 09:31

【聚焦數據】內地９月ＰＰＩ同比漲３﹒６％，略高預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，９月ＰＰＩ同比漲
３﹒６％，略高市場預期的３﹒５％，較８月ＰＰＩ的４﹒１％回落，並創５個月新低。
　　９月ＰＰＩ同比上漲３﹒６％，環比上漲０﹒６％。工業生產者購進價格同比漲４﹒２％，
環比上漲０﹒６％。１－９月ＰＰＩ比去年同期上漲４％，工業生產者購進價格漲４﹒５％。

＊生產資料價格同比上漲４﹒６％，建築材料及非金屬類價格漲１０％＊

　　工業生產者出廠價格中，生產資料價格同比上漲４﹒６％，影響工業生產者出廠價格總水平
上漲約３﹒４６個百分點。其中，採掘工業價格上漲１１﹒７％，原材料工業價格漲７﹒３％，
加工工業價格上漲２﹒９％。生活資料價格同比上漲０﹒８％，影響工業生產者出廠價格總水平
上漲約０﹒１９個百分點。其中，食品價格漲０﹒９％，衣著和一般日用品價格均漲１﹒１％，
耐用消費品價格上漲０﹒２％。
　　工業生產者購進價格中，建築材料及非金屬類價格同比上漲１０％，燃料動力類價格上漲９
﹒２％，黑色金屬材料類價格上漲５﹒１％；有色金屬材料及電線類價格下降０﹒４％。

＊生產資料價格環比上漲０﹒７％＊

　　工業生產者出廠價格中，生產資料價格環比上漲０﹒７％，影響工業生產者出廠價格總水平
上漲約０﹒５４個百分點。其中，採掘工業價格上漲１﹒６％，原材料工業價格上漲１﹒４％，
加工工業價格上漲０﹒４％。生活資料價格環比上漲０﹒１％，影響工業生產者出廠價格總水平
上漲約０﹒０３個百分點。其中，食品價格上漲０﹒３％，衣著價格持平，一般日用品價格上漲
０﹒１％，耐用消費品價格下降０﹒１％。
　　工業生產者購進價格中，化工原料類價格環比上漲１﹒２％，黑色金屬材料類價格上漲１％
，燃料動力類價格上漲０﹒９％，有色金屬材料及電線類價格上漲０﹒１％。

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