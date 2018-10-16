【數據解讀】華泰：通脹上行風險在豬價油價，大概率不會突破３％

《經濟通通訊社１６日專訊》內地９月ＣＰＩ同比漲２﹒５％，與市場預期一致，增速創７

個月新高，連續３個月企在２％以上。

華泰宏觀李超團隊發表報告認為，今年二、三季度全國部分地區的異常天氣（霜凍、降雨等

）因素，加大了鮮菜和鮮果價格的季節性波動，但這些因素對整體通脹中期影響有限，未來最需

重點關注的通脹風險因素仍然是豬價和油價，尤其需要關注生豬疫情的擴散情況。預計未來１－

２個月，通脹仍可能繼續小幅走高，但大概率不會突破３％。（ｃｔ）

