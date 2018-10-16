《經濟通通訊社１６日專訊》據新華視點微博表示，長春長生（深：００２６８０）違法違
規生產狂犬病疫苗案件是藥品安全領域極其罕見的違法案例。監管部門查明案件事實，依法作出
罰沒款９１億元人民幣等多項行政處罰決定。這是綜合考慮違法行為而作出的頂格處罰，既在藥
品安全領域產生警示作用，也彰顯了國家嚴厲打擊藥品違法違規行為、保障公眾健康的決心。
（ｂｉ）
16/10/2018 19:02
【疫苗造假】新華微評：對長生生物頂格處罰彰顯藥品最嚴管理決心
《經濟通通訊社１６日專訊》據新華視點微博表示，長春長生（深：００２６８０）違法違
規生產狂犬病疫苗案件是藥品安全領域極其罕見的違法案例。監管部門查明案件事實，依法作出
罰沒款９１億元人民幣等多項行政處罰決定。這是綜合考慮違法行為而作出的頂格處罰，既在藥
品安全領域產生警示作用，也彰顯了國家嚴厲打擊藥品違法違規行為、保障公眾健康的決心。
（ｂｉ）
|專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
|FOCUS16/10/2018
【FOCUS】侵侵、意國「大花筒」 勿忘「現金為王」護身符
|國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
|FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
|興證快訊15/10/2018
港股波動
|國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰