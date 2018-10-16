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16/10/2018 19:02

【疫苗造假】新華微評：對長生生物頂格處罰彰顯藥品最嚴管理決心

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據新華視點微博表示，長春長生（深：００２６８０）違法違
規生產狂犬病疫苗案件是藥品安全領域極其罕見的違法案例。監管部門查明案件事實，依法作出
罰沒款９１億元人民幣等多項行政處罰決定。這是綜合考慮違法行為而作出的頂格處罰，既在藥
品安全領域產生警示作用，也彰顯了國家嚴厲打擊藥品違法違規行為、保障公眾健康的決心。
（ｂｉ）

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