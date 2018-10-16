【ＦＯＣＵＳ】侵侵、意國「大花筒」，勿忘「現金為王」護身符

【ＦＯＣＵＳ】「Ｏｕｒ ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｂｕｔ ｙｏｕｒ ｐｒｏｂｌｅｍ（「美

元－－我們的貨幣，你們的問題）」，尼克遜時代的這句經典名言，或隨著美國最新財年赤字飆

升１７％至７７９０億美元的６年新高，而再次發酵。大洋的另一端，意大利政府批准２０１９

年擴張性預算案，企硬提高赤字目標至ＧＤＰ的２﹒４％挑戰歐盟底線－－侵侵和民粹政府兩個

「大花筒」，會否雙雙因「赤字」而再掀金融市場另一場動盪，或很快將見分曉。



＊美下半年發債規模直逼金融海嘯＊



侵侵「減稅＋擴大支出」撐起的「特朗普行情」，終於迎來清算時刻。美國財政部周一

（１５日）公布，於其任內的首個完整財政年度，財政赤字飆升１７％至７７９０億美元的６年

新高；並預測２０１９、２０２０財年，預算赤字將分別達９７３０億美元、逾１萬億美元。

具體來看，特朗普稅改大削公司和個人稅效應下，截至９月的過去一年內，聯邦政府收入僅

微增１４０億美元；而國防開支、醫療補助、社會保障等刺激支出大增１２７０億美元。此外，

華府上一財年僅支付美債利息就高達５２３０億美元，刷新歷史紀錄。

為了填補巨大的財政黑洞，財政部預計，本季將發行４４００億美元淨有價債券，從而令下

半年淨借款總額達７６９０億美元，為０８金融海嘯７－１２月１﹒１萬億美元以來最高水平。

美債供應急增，疊加通脹預期，１０年期美債收益率周一（１５日）再突破３﹒２６％的逾

７年新高，並引發愈來愈多分析師擔憂未來或觸及３﹒５％。被華爾街譽為「新債王」的岡拉克

（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ）就指，１０年期美債孳息可高見４厘，摩通策略師

Ｊｏｈｎ Ｎｏｒｍａｎｄ更預期有機會攀升至５厘。



＊歐盟警告金融市場最壞情況未到＊



白宮經濟顧問委員會主席Ｋｅｖｉｎ Ｈａｓｓｅｔｔ透露，總統將很快公布解決聯邦政府

巨額預算赤字的舉措，聯想侵侵最新揚言「可能對中國加徵第三輪關稅」，他稍早被經濟學家稱

為「愚蠢」的「關稅有助償還債務（Ｔａｒｉｆｆｓ……ｐａｙｉｎｇ ｄｏｗｎ ｌａｒｇｅ

ａｍｏｕｎｔｓ ｏｆ ｔｈｅ ＄２１ Ｔｒｉｌｌｉｏｎ ｉｎ ｄｅｂｔ）」的推文，或

變為現實。

另一邊廂，意大利擴張性預算案周一獲內閣批准，方案內容包括增加福利支出、降低退休年

齡、為個體職業者減稅等。由於該預算將推高意大利的公共債務至ＧＤＰ的１３１％，為繼希臘

之後歐元區的最高水平，歐盟委員會副主席Ｖａｌｄｉｓ Ｄｏｍｂｒｏｖｓｋｉｓ警告，如果

聯合政府堅持增加公共支出，預示着金融市場最壞情況未到，而意大利可能面臨更高的利率並形

成惡性循環。

目前，意大利基準１０年期債券收益率已從一個月前的２﹒７８９％急升至３﹒５５６％，

不過，總理孔特強調，預算案將保持政府承諾並維持公共財政有序。民意就顯示，５２％的意大

利人對預算案表示歡迎，大幅拋離３８％的反對聲音，此勢令羅馬在挑戰布魯塞爾權威時更有恃

無恐。

一邊是大到不能倒的美國國債，另一邊是距離「垃圾級」僅一步之遙的意大利，背後隱現的

流動性危機會否最終要全球埋單？「現金為王」的四字箴言應仍是最好的護身符。

（經濟通通訊社 俞瑾）

