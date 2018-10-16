  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/10/2018 12:01

【ＦＯＣＵＳ】侵侵、意國「大花筒」，勿忘「現金為王」護身符

　　【ＦＯＣＵＳ】「Ｏｕｒ　ｃｕｒｒｅｎｃｙ　ｂｕｔ　ｙｏｕｒ　ｐｒｏｂｌｅｍ（「美
元－－我們的貨幣，你們的問題）」，尼克遜時代的這句經典名言，或隨著美國最新財年赤字飆
升１７％至７７９０億美元的６年新高，而再次發酵。大洋的另一端，意大利政府批准２０１９
年擴張性預算案，企硬提高赤字目標至ＧＤＰ的２﹒４％挑戰歐盟底線－－侵侵和民粹政府兩個
「大花筒」，會否雙雙因「赤字」而再掀金融市場另一場動盪，或很快將見分曉。

＊美下半年發債規模直逼金融海嘯＊

　　侵侵「減稅＋擴大支出」撐起的「特朗普行情」，終於迎來清算時刻。美國財政部周一
（１５日）公布，於其任內的首個完整財政年度，財政赤字飆升１７％至７７９０億美元的６年
新高；並預測２０１９、２０２０財年，預算赤字將分別達９７３０億美元、逾１萬億美元。
　　具體來看，特朗普稅改大削公司和個人稅效應下，截至９月的過去一年內，聯邦政府收入僅
微增１４０億美元；而國防開支、醫療補助、社會保障等刺激支出大增１２７０億美元。此外，
華府上一財年僅支付美債利息就高達５２３０億美元，刷新歷史紀錄。
　　為了填補巨大的財政黑洞，財政部預計，本季將發行４４００億美元淨有價債券，從而令下
半年淨借款總額達７６９０億美元，為０８金融海嘯７－１２月１﹒１萬億美元以來最高水平。
　　美債供應急增，疊加通脹預期，１０年期美債收益率周一（１５日）再突破３﹒２６％的逾
７年新高，並引發愈來愈多分析師擔憂未來或觸及３﹒５％。被華爾街譽為「新債王」的岡拉克
（Ｊｅｆｆｒｅｙ　Ｇｕｎｄｌａｃｈ）就指，１０年期美債孳息可高見４厘，摩通策略師
Ｊｏｈｎ　Ｎｏｒｍａｎｄ更預期有機會攀升至５厘。

＊歐盟警告金融市場最壞情況未到＊

　　白宮經濟顧問委員會主席Ｋｅｖｉｎ　Ｈａｓｓｅｔｔ透露，總統將很快公布解決聯邦政府
巨額預算赤字的舉措，聯想侵侵最新揚言「可能對中國加徵第三輪關稅」，他稍早被經濟學家稱
為「愚蠢」的「關稅有助償還債務（Ｔａｒｉｆｆｓ……ｐａｙｉｎｇ　ｄｏｗｎ　ｌａｒｇｅ
ａｍｏｕｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　＄２１　Ｔｒｉｌｌｉｏｎ　ｉｎ　ｄｅｂｔ）」的推文，或
變為現實。
　　另一邊廂，意大利擴張性預算案周一獲內閣批准，方案內容包括增加福利支出、降低退休年
齡、為個體職業者減稅等。由於該預算將推高意大利的公共債務至ＧＤＰ的１３１％，為繼希臘
之後歐元區的最高水平，歐盟委員會副主席Ｖａｌｄｉｓ　Ｄｏｍｂｒｏｖｓｋｉｓ警告，如果
聯合政府堅持增加公共支出，預示着金融市場最壞情況未到，而意大利可能面臨更高的利率並形
成惡性循環。
　　目前，意大利基準１０年期債券收益率已從一個月前的２﹒７８９％急升至３﹒５５６％，
不過，總理孔特強調，預算案將保持政府承諾並維持公共財政有序。民意就顯示，５２％的意大
利人對預算案表示歡迎，大幅拋離３８％的反對聲音，此勢令羅馬在挑戰布魯塞爾權威時更有恃
無恐。
　　一邊是大到不能倒的美國國債，另一邊是距離「垃圾級」僅一步之遙的意大利，背後隱現的
流動性危機會否最終要全球埋單？「現金為王」的四字箴言應仍是最好的護身符。
（經濟通通訊社　俞瑾）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
興證快訊15/10/2018
港股波動
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN