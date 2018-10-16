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即市新聞

16/10/2018 12:35

【專訪】迅銷：控制存貨以改善ＧＵ毛利率，看好大中華區市場

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎１６日報道》迅銷（０６２８８）去年度全年度純利升２９﹒８
％，惟旗下品牌ＧＵ的經營溢利下跌１３﹒１％，集團高級行政副總裁兼首席財務官岡崎健向《
經濟通通訊社》表示，由於２０１８年下半年，ＧＵ的最少存量單位（ＳＫＵ）過多，而不太受
歡迎的產品存貨量太多，需要透過折扣促銷，導致其毛利受損，未來會更好控制存貨和折扣比例
，改善毛利率。
　　集團預期，２０１９年度整體業務將錄得收益及溢利雙增長，料純利按年增長６﹒６％，而
經營溢利則按年有４０﹒３％增長。岡崎健表示，集團暫不會對產品進行加價。
　
＊加快大中華區開店步伐，香港ＧＵ潛力大＊
　
　　上年度大中華區的經營溢利按年上升４７﹒１％，集團ＵＮＩＱＬＯ大中華區高級執行副總
裁潘寧表示，集團２０１９年將在大中華區開店１００間，基本上集中在內地，但未能預計將會
在香港開設多少分店。他補充，集團仍在觀察香港的經濟和環境轉變，不過期望會有新鋪開設。
　　而ＧＵ進軍香港一年多，潘寧表示，ＵＮＩＱＬＯ與ＧＵ產生的協同效應反應不錯，他又以
美麗華商場分店為例，指上下店正好產生互補效應。他認為，ＧＵ在香港的發展潛力大，有很大
的開新店空間。
　
＊集團推向全球化及電子化＊
　
　　除了發展大中華區，岡崎健表示，新財年亦加快其他地區的開店步伐，同時會在歐美等地建
立品牌，他料國際業務將會是集團一個重要增長動力。另外，集團繼續發展電子商務，籍此為客
戶提供最佳購物體驗，相信未來電子商務能為銷售額貢獻３０％。他表示，透過電子商務，顧客
平均的消費產品亦有望提升，帶動整體銷售額增長。
　　而集團盈利增加，增加期末派息，岡崎健表示，未來仍會以３０％的派息比率為基本參照，
期望維持穩定息率。

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