【專訪】迅銷：貿易戰與人民幣貶值對集團影響不大

《經濟通通訊社記者葉詩穎１６日報道》迅銷（０６２８８）在大中華區的業務不斷擴大，

去年度經營溢利按年升４７﹒１％，面對人民幣近期較波動，集團ＵＮＩＱＬＯ大中華區高級執

行副總裁潘寧向《經濟通通訊社》表示，由於集團在內地的採購和收入均為人民幣，故對集團的

業務影響不大，但對整個集團的營業額或有輕微影響。

至於人民幣貶值會否降低消費者的消費意慾，他認為不太影響消費者在本土消費，反而較影

響他們出國消費。

另外，在貿易戰持續升溫環境下，集團高級行政副總裁兼首席財務官岡崎健表示，他們的產

品並不在稅收列表上，故對集團影響沒有影響。但若將來稅收影響集團的產品，有機會把生產程

序遷移至第三國家。



＊集團亦不受颱風及地震影響＊



在剛剛的夏季，日本接二連三受到颱風及地震影響，面對這些天災，岡崎健表示，對集團整

體的影響不大，但在颱風吹襲的那幾天，部份分店需要停業。他又不認為早前股價調整與上述天

災有關，認為難以評論股價。不過，他認為全球整體經濟近期疲弱，集團會受整體經濟環境所影

響。

而潘寧表示，經濟情況難以控制，但認為ＵＮＩＱＬＯ的業績優於同行，無論環境如何轉變

，集團也能有新成長。



＊「有明項目」將應用在全集團＊



為了推動集團的成長，其中能促進商品推銷、研發、產品開發和營銷團隊的Ａｒｉａｋｅ

Ｐｒｏｊｅｃｔ（有明項目）已在ＵＮＩＱＬＯ實行超過一年，岡崎健表示，會把ＵＮＩＱＬＯ

的運作模式推向集團旗下的品牌，包括ＧＵ。

