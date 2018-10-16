  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/10/2018 12:35

【專訪】迅銷：貿易戰與人民幣貶值對集團影響不大

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎１６日報道》迅銷（０６２８８）在大中華區的業務不斷擴大，
去年度經營溢利按年升４７﹒１％，面對人民幣近期較波動，集團ＵＮＩＱＬＯ大中華區高級執
行副總裁潘寧向《經濟通通訊社》表示，由於集團在內地的採購和收入均為人民幣，故對集團的
業務影響不大，但對整個集團的營業額或有輕微影響。
　　至於人民幣貶值會否降低消費者的消費意慾，他認為不太影響消費者在本土消費，反而較影
響他們出國消費。
　　另外，在貿易戰持續升溫環境下，集團高級行政副總裁兼首席財務官岡崎健表示，他們的產
品並不在稅收列表上，故對集團影響沒有影響。但若將來稅收影響集團的產品，有機會把生產程
序遷移至第三國家。
　
＊集團亦不受颱風及地震影響＊
　
　　在剛剛的夏季，日本接二連三受到颱風及地震影響，面對這些天災，岡崎健表示，對集團整
體的影響不大，但在颱風吹襲的那幾天，部份分店需要停業。他又不認為早前股價調整與上述天
災有關，認為難以評論股價。不過，他認為全球整體經濟近期疲弱，集團會受整體經濟環境所影
響。
　　而潘寧表示，經濟情況難以控制，但認為ＵＮＩＱＬＯ的業績優於同行，無論環境如何轉變
，集團也能有新成長。
　
＊「有明項目」將應用在全集團＊
　
　　為了推動集團的成長，其中能促進商品推銷、研發、產品開發和營銷團隊的Ａｒｉａｋｅ　
Ｐｒｏｊｅｃｔ（有明項目）已在ＵＮＩＱＬＯ實行超過一年，岡崎健表示，會把ＵＮＩＱＬＯ
的運作模式推向集團旗下的品牌，包括ＧＵ。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
興證快訊15/10/2018
港股波動
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN