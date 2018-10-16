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16/10/2018 08:42

【企業盈喜】中集集團（０２０３９）首三季盈利飆最多１﹒１倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中集集團（０２０３９）宣布，預計今年九個月淨利潤
２０﹒９５億元（人民幣．下同）至２７﹒５０億元，增６０％至１１０％，每股基本收益
６８﹒４６至９０﹒３９分。
　　若單計第三季淨利則按年飆１２０％至２４８％，達到１１﹒３０億至１７﹒８４億元，每
股基本收益３７﹒８４至５９﹒７８分。公司將於本月公布業績。（ｈｍ）

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