【企業盈喜】中集集團（０２０３９）首三季盈利飆最多１﹒１倍

《經濟通通訊社１６日專訊》中集集團（０２０３９）宣布，預計今年九個月淨利潤

２０﹒９５億元（人民幣．下同）至２７﹒５０億元，增６０％至１１０％，每股基本收益

６８﹒４６至９０﹒３９分。

若單計第三季淨利則按年飆１２０％至２４８％，達到１１﹒３０億至１７﹒８４億元，每

股基本收益３７﹒８４至５９﹒７８分。公司將於本月公布業績。（ｈｍ）

