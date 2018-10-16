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16/10/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水流入逾１１億，逾６億買匯控，沽騰訊神華

　　《經濟通通訊社１６日專訊》北水周一流入１１﹒３５億元人民幣，其中買盤最多的個股為
匯控（００００５）、石藥（０１０９３）、中國人民保險（０１３３９）；相反沽盤最多的個
股為騰訊（００７００）、神華（０１０８８）。
　　周一全日主板成交８０８﹒８７億元，較上周五（１２日）減少２７﹒２％；港股通成交額
７９﹒８５億，佔大市成交９﹒８７％。
　　人行周一起下調人民幣存款準備金率一個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還下周一
（２２日）到期的約４５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），另再釋放增量資金約７５００億元
。惟兩地股市未有受提振，恆指全日跌３５６﹒４３點或１﹒３８％，收報２５４４５﹒０６點

　
＊匯控跌２％創１６個月低，北水流入逾６億＊
　
　　權重股隨市下跌，大象匯控盤中見６４﹒７元為約１６個月低位，全日走低１﹒９７％，報
６４﹒７５元，北水同水流入６﹒５７億，成為北水最多買盤的個股。
　　另外，北水分別流入石藥１﹒４３億，流入中國人民保險１﹒４１億，買中石化
（００３８６）９２９１萬。
　
＊騰訊曾跌穿２８０關，北水沽近２億＊
　
　　另一權重股騰訊表現同樣低迷，周一早段曾跌穿２８０元關口，直至午後跌幅減少，全日跌
１﹒９４％，收報２８２﹒８元，北水沽１﹒７３億，為全日最多北水沽盤的個股。北水沽神華
１﹒１億。（ｅｎ）

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