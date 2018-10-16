《日入而息》山頂文輝道住宅地意外流標，港股成交縮至７５９億元

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）將成立委員會並邀獨立專家調查四線齊故障事件；為表

歉意及感謝市民體諒，將推半價乘車日

﹡山頂文輝道住宅地皮流標；萊坊林浩文稱對山頂地流標感意外，料是次為個

別例子



《即日市況》﹡恆指全日窄幅上落，收報２５４６２點升１７點，成交７５９億元



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒９％，創板指創近５年低，細價股現逃難潮



《美元匯價》﹡美元整體仍處強勢，日圓若接近１１１可沽；歐元最新報１﹒１５７２╱

７３，日圓最新報１１２﹒０８╱１１



《公司業績》﹡東方證券（０３９５８）９月利潤按年跌９６％

﹡中材國際料首三季淨利潤增４０％至４５％

﹡光大證券（０６１７８）９月份淨利潤跌２０﹒３％至２﹒８億元人民幣



《公司資訊》﹡港鐵三線同時故障屬首次，政府已調動其他運輸機構加強服務；港鐵信號系

統故障完成臨時復修，服務回復非繁忙時間班次；港鐵（０００６６）將成

立委員會並邀獨立專家調查四線齊故障事件；為表歉意及感謝市民體諒，將

推半價乘車日；不排除黃昏訊號或現不穩，乘客宜預留時間出行

﹡迅銷（０６２８８）控制存貨以改善ＧＵ毛利率，看好大中華區市場；貿易

戰與人民幣貶值對集團影響不大

﹡小米（０１８１０）全球首批５Ｇ商用手機小米ＭＩＸ３本月２５日發布

﹡太盟表示春泉（０１４２６）交易價從未達資產淨值水平，公司出價相當八

年分派收入

﹡易生活（００２２３）斥８０００萬元人民幣收購Ｏ２Ｏ電商業務

﹡華懋表示朗城匯開價為同區新盤八折，呎價１﹒３４萬起

﹡凱富善集團（０８５１２）斥資１６２２萬元收購越南工業地

﹡信達生物（０１８０１）周四起招股，入場費７０７１元；內地生物藥市場

具潛力，冀年底擴銷售團隊

﹡屈臣氏集團及３香港客戶可使用美圖技術及服務

﹡南華金融（００６１９）行政總裁王維新辭任，由執行副主席吳旭茉接任

﹡東亞（０００２３）西班牙銀行訴訟指控亳無根據，李國寶已辭任董事

﹡復星國際（００６５６）與法國外貿銀行簽署戰略合作協議

﹡匯控（００００５）及渣打（０２８８８）行政總裁不會參加沙特投資大會

﹡綠領（０００６１）澄清柬埔寨拘捕令及木薯種植進度



《國企紅籌》﹡新華保險（０１３３６）首三季保費收入升１１﹒３％

﹡太保（０２６０１）首９個月壽險保費收入升近１５％

﹡中國太平（００９６６）首九月保費升８％，當中壽險保費增７％

﹡深圳控股（００６０４）９月合同銷售額升８１％，首九月則跌４４％

﹡中國神華（０１０８８）９月商品煤產量按年升４﹒３％

﹡大唐發電（００９９１）向大唐融資租賃增資１億元人民幣

﹡華潤置地（０１１０９）９月以５５億元人民幣收購土地



《神州民企》﹡山水水泥（００６９１）獲准將上市覆核聆訊延期，續停牌

﹡佳兆業（０１６３８）９月合約銷售額增７９％，首九月則升３７％；佳兆

業獲主席五日增持８７０萬股，持股量增至２５﹒４７％

﹡彩生活（０１７７８）獲控股股東斥３０７萬元增持８２﹒８萬股

﹡伊泰煤炭（０３９４８）第三季銷售毛利同比增長８﹒６％



《中國要聞》﹡內地９月ＣＰＩ同比漲２﹒５％符預期

﹡內地９月ＰＰＩ同比漲３﹒６％，略高預期

﹡國信宏觀表示食品價格上漲難持續，料１０月ＣＰＩ回落

﹡統計局表示９月ＣＰＩ環比漲幅持平，同比漲幅略擴大；９月ＰＰＩ環比漲

幅擴大，同比漲幅回落

﹡銀保監表示督促華融公司肅清賴小民流毒和惡劣影響

﹡大連市副市長表示發改委正制定新一輪支持東北政策

﹡海南推電商扶貧三年方案，冀年均農產品網絡銷售逾億

﹡陝西省環保政策升級，關中核心區禁建煤電化工廠

﹡發改委將推醫療信用體系，醫鬧者或被列入失信名單

﹡廣州重點引進高層次金融人才，安家補貼高達１００萬

﹡蘋果表示正在調查中國用戶Ａｐｐｌｅ ＩＤ被盜一事

﹡中證監表示推動外資機構通過ＱＦＩＩ等參與期貨市場

﹡專家表示今年內地地產業近４０００億債務到期，為去年３倍

﹡報道指涉地產業務的上市公司Ａ股再融資暫不審核

﹡人行公開市場操作十連停，今日零投放零回籠

﹡易居表示上海９月新房成交面積同比降三成

﹡中國對美國及日本進口氫碘酸徵收反傾銷稅

﹡胡潤女企業家榜：碧桂園楊惠妍第六次成為中國女首富

﹡蘭州樓市調控新招：禁中介擅自代理銷售經濟適用住房

﹡海南自貿對外資實行負面清單管理，加大開放電信保險；海南省副省長表示

將發布海南優化營商環境行動計劃

﹡上交所發布債券擔保品處置平台服務指引；上交所與泛歐交易所簽合作備忘

，推動ＥＴＦ產品開發

﹡商務部表示海南自貿區探索將與探索建設自由貿易港銜接

﹡上海網信辦約談２３家ＡＰＰ企業，要求加強信息保護

﹡外匯局表示長效推進法規清理，提升跨境貿易投資便利化

﹡中國海防表示大股東擬增持公司最多６億元人民幣，明日復牌

﹡中信集團表示已在捷克成立公司，準備接受華信系資產

﹡易綱出席國際清算銀行研討會，討論金融科技等議題

﹡王俊辭任華大基因董事職務



《寶島快訊》﹡台股止跌收升０﹒８％，報９９８１﹒１點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱如何形容明日大嶼計劃是言論自由；明日大嶼會先做首階段

１０００公頃的研究；林鄭呼籲僱主體諒今早因交通問題遲到的員工

﹡警方正式起訴許智峯三項控罪，下周二提堂；胡志偉指該黨紀律委員會將隨

聆訊展開而重啟相關工作

﹡田北辰建議懲罰機制應與乘客損失的生產力掛勾

﹡劉天成稱四線故障原因待調查，昨荃灣線曾作訊號更新

﹡邱騰華料因中美貿易戰的關係，明年經濟預測趨向負面

﹡范國威稱會就港鐵４線故障事件下周於立會提緊急質詢

﹡重陽節假期將至，深股通、滬股通今日暫停，１８日重開

﹡山頂文輝道住宅地皮流標

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