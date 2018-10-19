《缸邊嫺談－黃惠嫺》大灣區發展，華潤水泥（０１３１３）可受惠

《缸邊嫺談》華潤水泥（０１３１３）截至２０１８年９月３０日止九個月，股東應佔盈利

較去年同期顯著增加１３０％，主要因為期間內集團產品售價上升令毛利率提高。集團水泥產品

於２０１８年１月至８月的平均售價為３８２﹒６元，較２０１７年同期的２８７﹒８元上升了

３２﹒９％。



＊大灣區大型基建項目＊



國務院總理李克強於去年的全國兩會政府工作報告表提出「研究制定粵港澳大灣區城市群發

展規劃」，並將其上升為國家戰略。在粵港澳三地的發展之下，未來將會將強化城市內外交通建

設，打造便捷區域內交通圈，區內產業集群升級、金融開放創新、要素自由流動，屆時將會為區

內帶動更多的人流、物流、資金流及商業的流動，從而洐生更多基礎建設及房地產的需求。

華南地區為集團的主要營業基地，於廣東及廣西地區約有兩成的市佔率，及８０％的產能，

相信隨著粵港澳大灣區規劃落地，未來區內會有更多大型的基建項目開工，自然會增加對水泥等

建築材料的需求，集團將會是兩大區域建設發展的最大得益者。



＊裝配式建築成增長點＊



根據住建部發布的《「十三五」裝配式建築行動方案》，政府目標到２０２０年，全國裝配

式建築佔新建建築的比例達到１５％以上，其中重點推進地區（珠三角、長三角、京津冀）達到

２０％以上，培育５０個以上示範城市、５００個以上示範工程，建設３０個以上科技創新基地

。而深圳市及廣西政府已提出裝配式建築發展規劃的目標，到２０２０年全市裝配式建築面積佔

新建建築面積的比例分別達到３０％及２０％以上。為響應中國政府積極推動裝配式建築的發展

。今年５月，集團位於東莞市總用地面積約２６９００平方米，混凝土預製構件設計年產能約

４萬立方米的生產基地建成投產；同月，集團取得位於廣西南寧市一塊年產能約４０萬立方米的

裝配式建築預製構件生產工業用地，預計於２０１９年上半年開工建設；今年６月，集團以舊換

新配股淨籌４１億元，所籌款項淨額計劃用作發展裝配式建築及骨料業務；今年８月，集團取得

位於廣東湛江市一塊年產能約４０萬立方米的裝配式建築預製構件生產工業用地。集團將產業鏈

延伸，相信隨著各裝配式建築構件生產基地項目落成投入服務後，裝配式建築收入將會成為集團

的另一增長點。



＊供求逆轉水泥價續升＊



從水泥供求看，水泥供應將會繼續受制於政府各項去過剩產能及環保需求的政策中，而水泥

需求將會在區域發展、基建投資加快下而增加，在求多供少的基本面下，水泥價格將會持續上升

。再者水泥的特性是搬遷困難，要就地產銷，大灣區及廣東沿海地區的發展，區域內的基建項目

將會增加，會帶動水泥的需求，加上水泥限產，華南區內的水泥庫存已跌至較低的水平，而華潤

水泥有８０％的產能集團中於華南地區，在地區發展下會為集團帶來更多的銷售收入。投資者可

考慮於７﹒５元附近的位於增持或吸納，股價上望升至９﹒４７元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

