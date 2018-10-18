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即市新聞

18/10/2018 08:15

《華爾街內望》再加息預期升溫，美股受壓債息攀升

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市主要股指周三（１７日）收低，美國聯儲局公布的９
月會議記錄顯示，決策者一致認為需要進一步加息。

＊市場料利率將進一步上調，美股受壓＊

　　儘管美國總統特朗普對加息提出了批評，但美聯儲最新政策會議記錄顯示，決策者一致同意
在９月加息，並普遍預期利率將進一步上升，這將與多數決策者預期的經濟持續擴張、勞動力市
場強勁和通脹攀升的情況相一致。
　　道瓊工業指數跌９１﹒７４點或０﹒３６％，至２５７０６﹒６８點；標準普爾５００指數
挫０﹒７１點或０﹒０３％，至２８０９﹒２１點；納斯達克指數微跌２﹒７９點或０﹒０４％
，至７６４２﹒７０點。

＊樓市數據拖累房屋建築商類股走低，網飛漲逾５％＊

　　令人失望的樓市數據拖累家得寶和房屋建築商類股走低，家得寶急跌４﹒３％，ＰＨＬＸ房
屋指數下跌１﹒８７％。
　　在標普５００指數１１大類股中，只有四個板塊收漲。金融股漲幅最大，收漲０﹒９％。材
料股跌幅最大，下跌０﹒８％。
　　Ｎｅｔｆｌｉｘ（網飛）上漲５﹒３％，該公司較早前公布的訂戶數據呈井噴式增長。
　　美國聯合航空勁升５﹒９５％，此前該公司公布的第三季利潤強勁，並再次上調了２０１８
年財測。

＊美債息攀升＊

　　美國國債收益率上漲，因美聯儲會議記錄暗示進一步升息，指標１０年期美債收益率報
３﹒１８４％，較周二（１６日）尾市升近３個基點，３０年期收益率報３﹒３５４％，升兩個
基點。（ｈｏ）

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