《盤前攻略》貿戰因素未除人幣貶值，港股難望反彈續於現區間徘徊

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局公布９月議息會議紀錄，大多數官員認為應該繼續

漸進加息，直至貨幣政策變得緊縮，市場沒有受到總統特朗普再度炮轟聯儲局加息政策的影響，

匯債同時上揚。此外，道指重磅股ＩＢＭ業績遜預期，拖累道指隔晚（１７日）收跌９１點或

０﹒３６％，報２５７０６點。納指跌２點，報７６４２點。標指軟不足１點，報２８０９點。

歐股全線下滑，英法德三大指數跌幅介乎４點至６１點。



＊儲局維持漸進加息政策，美元反彈美債息續上揚＊



港股夜期本周二（１６日）收報２５３８７點，升４１點，低水７５點。

港股ＡＤＲ比例指數升１１０點，報２５５７２點。預託證券造價個別發展，騰訊升

１﹒５７％，折合港元報２８５﹒８０元。中行漲０﹒３４％，折合港元報３﹒２６元。國壽揚

０﹒９６％，折合港元報１７﹒１８元。中石油跌０﹒３２％，折合港元報６﹒０３元。友邦升

１﹒１％，折合港元報６２﹒１２元。中海油跌１﹒３８％，折合港元報１４﹒７１元。中石化

挫２﹒１７％，折合港元報６﹒６４元。

由於大部分聯儲局官員支持漸進加息政策，加息預期再度升溫，刺激美元反彈，美匯指數昨

日收報９５﹒５７５，升０﹒５５％或０﹒５２７。美元兌離岸人民幣（ＣＮＨ）昨日收報

６﹒９３０４，升０﹒２５％或１７１點子。美國十年期國債息率升１﹒３２％或４１７點子，

收報３﹒２０５厘。



＊美續以貿易手段孤立中國，美中貿易形勢難樂觀＊



美國財政部昨日發表半年度貨幣報告，雖未有將中國及其他貿易夥伴列為匯率操控國，但中

美貿易戰仍未有降溫跡象，美國貿易代表萊特希澤向國會發表聲明稱，特朗普有意獨立與日本、

歐盟和英國洽談貿易協議。美國續以貿易手段孤立中國，反映中美貿易形勢未許樂觀。另外，美

債息持續高企，影響資金入市意慾，加上會提高借貸成本，更不利環球股市表現。

Ａ股方面，雖地方政府將以貸款、提高股權質押率等方式對質押嚴重的上市企業進行救助，

為Ａ股提供流動性支持，但成效仍有待觀察。再者，除貿易戰因素外，人民幣急貶，以及Ａ股成

交不振，預期Ａ股難從低谷反彈，意味港股亦難予以寄望。此外，港股成交亦相當薄弱，惟港股

即將踏入第三季業績期，部分重磅國企料可支撐港股表現，港股於２５０００點有一定支持，

２５５００點遇阻力。（ｔｔ）

