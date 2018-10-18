《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部長羅斯上日接受ＣＮＢＣ採訪時表示，美國與中國
的貿易談判似乎已短暫停頓，「任何談判中都有起伏，現在看來，我們可能處於某種間歇狀態。
」他的講話降低了兩國在即將召開的２０國集團（Ｇ２０）峰會上就協議取得重大進展的預期。
外界相信美國總統特朗普和中國國家主席習近平可能在Ｇ２０會面討論貿易問題。
羅斯表示，Ｇ２０領導人的會議從未涉及大量細節，這些會議的目的是發表寬泛的政策聲明
。（ｅｃ）
18/10/2018 08:09
【貿易開戰】美商務部長羅斯：美中貿易談判看似短暫斷
《經濟通通訊社１８日專訊》美國商務部長羅斯上日接受ＣＮＢＣ採訪時表示，美國與中國
的貿易談判似乎已短暫停頓，「任何談判中都有起伏，現在看來，我們可能處於某種間歇狀態。
」他的講話降低了兩國在即將召開的２０國集團（Ｇ２０）峰會上就協議取得重大進展的預期。
外界相信美國總統特朗普和中國國家主席習近平可能在Ｇ２０會面討論貿易問題。
羅斯表示，Ｇ２０領導人的會議從未涉及大量細節，這些會議的目的是發表寬泛的政策聲明
。（ｅｃ）
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