《外地經濟》儲局會議記錄：所有委員同意漸進式加息步伐

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯邦儲備局公開９月議息紀錄，所有聯儲局官員都贊成漸

進式加息步伐，以應對強勁的經濟擴張及低失業率，普遍對今年的經濟感到滿意。議息紀錄顯示

，有部分與會者認為，要將利率提升至適度抑制經濟增長的水平，避免通脹過度攀升。

會議記錄顯示，幾乎所有政策制定者都認為，在聲明中去除貨幣政策是寬鬆的說法是恰當的

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聯儲局在９月會議後加息四分之一厘，是今年第三次加息。（ｅｃ）

