《經濟通通訊社１８日專訊》據印度《經濟時報》（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ）引述
市場消息人士指出，長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）已經決定進入印度市場。據
報長汽已開始招聘人員，為將於２０２１至２０２２年左右推出汽車業務籌備。
該報稱，長汽決定進入印度市場前，已進行五年多項市場研究。（ｅｃ）
18/10/2018 09:03
《國企紅籌》消息指長城汽車（０２３３３）計劃進入印度市場
《經濟通通訊社１８日專訊》據印度《經濟時報》（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ）引述
市場消息人士指出，長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）已經決定進入印度市場。據
報長汽已開始招聘人員，為將於２０２１至２０２２年左右推出汽車業務籌備。
該報稱，長汽決定進入印度市場前，已進行五年多項市場研究。（ｅｃ）
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