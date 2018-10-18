《國企紅籌》消息指長城汽車（０２３３３）計劃進入印度市場

《經濟通通訊社１８日專訊》據印度《經濟時報》（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｔｉｍｅｓ）引述

市場消息人士指出，長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）已經決定進入印度市場。據

報長汽已開始招聘人員，為將於２０２１至２０２２年左右推出汽車業務籌備。

該報稱，長汽決定進入印度市場前，已進行五年多項市場研究。（ｅｃ）

