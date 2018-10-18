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18/10/2018 12:51

【地皮流標】林嘉麒：地產股中短期向下發展，負面因素未完全反映

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒１８日報道》施政報告公布加大土地供應，加上山頂地王流標，
令本地地產股成近日焦點板塊。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表
示，山頂地皮流標反映政府與發展商的視點不同，但不能代表地產股走勢優劣。他指出發展商在
入標時的出價會以該地未來兩、三年的價格而定。相反，政府會著眼於現時市場價格。因此可見
發展商對樓市未來抱持謹慎心態，尤其是對高端及但低密度住宅取態更為保守。
　　對於地產股的走勢，林嘉麒認為中短期亦是向下發展。他指出，由於是次投標未見中資公司
入標，未來地產股有機會欠缺「北水」而持續下望。另外，現時一手樓價格與二手樓價接近，市
場擔心美國再次加息帶來的供樓壓力。加上地產股息率回報不吸引，地產股難避免尋底。但是，
他指出不少地產商亦有大量農地儲備，如果能夠充分發展則會為地產股帶來刺激。
　　林嘉麒建議持貨投資者，可繼續留意地產股資產淨值（ＮＡＶ）。他認為長實集團
（０１１１３）發展以細單位為主，貨源充足，在經濟不景時仍可維持穩定派息，股價會較為平
穩。此外，他表示，新鴻基地產（０００１６）的單位主要集中在將軍澳及啟德，同區競爭力大
，股價容易隨毛利率下降而被沖淡。他續稱，恆基地產（０００１２）的農業儲備充足，一旦發
展便會有所反彈，投資者亦可留意。
　　林嘉麒補充，因為經濟周期轉差時，地產股也難獨善其身。加上現時市場仍未完全反映地產
股的負面因素，因此建議未有持貨的投資者現階段不宜入市。

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