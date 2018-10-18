《經濟通通訊社１８日專訊》克里米亞自２０１４年合併入俄羅斯領土後，發生當地四年來
最嚴重襲擊，周三（１７日）一名１８歲學生於克里米亞東部邊境城市刻赤市（Ｋｅｒｃｈ）的
職業學校，持槍向師生濫射，造成至少１９人死５０人傷，調查人員在２樓圖書館內找到槍手屍
體並推測其自盡，目前尚未清楚他的行兇動機。（ｓｃ）
18/10/2018 09:14
【國際要聞】克里米亞爆校園槍擊案造成１９人死５０人傷
《經濟通通訊社１８日專訊》克里米亞自２０１４年合併入俄羅斯領土後，發生當地四年來
最嚴重襲擊，周三（１７日）一名１８歲學生於克里米亞東部邊境城市刻赤市（Ｋｅｒｃｈ）的
職業學校，持槍向師生濫射，造成至少１９人死５０人傷，調查人員在２樓圖書館內找到槍手屍
體並推測其自盡，目前尚未清楚他的行兇動機。（ｓｃ）
|國際動態18/10/2018
沙特作家失蹤 特朗普：勿未審先判
|專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
|FOCUS16/10/2018
【FOCUS】侵侵、意國「大花筒」 勿忘「現金為王」護身符
|國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
|FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
|興證快訊15/10/2018
港股波動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰