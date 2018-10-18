【國際要聞】克里米亞爆校園槍擊案造成１９人死５０人傷

《經濟通通訊社１８日專訊》克里米亞自２０１４年合併入俄羅斯領土後，發生當地四年來

最嚴重襲擊，周三（１７日）一名１８歲學生於克里米亞東部邊境城市刻赤市（Ｋｅｒｃｈ）的

職業學校，持槍向師生濫射，造成至少１９人死５０人傷，調查人員在２樓圖書館內找到槍手屍

體並推測其自盡，目前尚未清楚他的行兇動機。（ｓｃ）

