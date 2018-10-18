  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/10/2018 09:14

【國際要聞】克里米亞爆校園槍擊案造成１９人死５０人傷

　　《經濟通通訊社１８日專訊》克里米亞自２０１４年合併入俄羅斯領土後，發生當地四年來
最嚴重襲擊，周三（１７日）一名１８歲學生於克里米亞東部邊境城市刻赤市（Ｋｅｒｃｈ）的
職業學校，持槍向師生濫射，造成至少１９人死５０人傷，調查人員在２樓圖書館內找到槍手屍
體並推測其自盡，目前尚未清楚他的行兇動機。（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態18/10/2018
沙特作家失蹤 特朗普：勿未審先判
專訪16/10/2018
迅銷：控制存貨以改善GU毛利率 看好大中華區市場
FOCUS16/10/2018
【FOCUS】侵侵、意國「大花筒」 勿忘「現金為王」護身符
國際動態16/10/2018
歐倡愛爾蘭海作關稅邊界 英拒絕
FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
興證快訊15/10/2018
港股波動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN