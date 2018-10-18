《經濟通通訊社１８日專訊》香港的服裝製造商美臻集團（０１８２５）明日（１９日）於
主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市報０﹒５元，較招股價０﹒４元高出２５％。以每手
１００００股計，不計手續費，每手賺１０００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４９元，高招股價２２﹒５％。（ｓｃ）
18/10/2018 16:17
【新股上市】美臻集團暗盤開報０﹒５元，高招股價２５％
《經濟通通訊社１８日專訊》香港的服裝製造商美臻集團（０１８２５）明日（１９日）於
主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市報０﹒５元，較招股價０﹒４元高出２５％。以每手
１００００股計，不計手續費，每手賺１０００元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４９元，高招股價２２﹒５％。（ｓｃ）
|FOCUS18/10/2018
【FOCUS】「匯率操縱國」引而不發 侵侵另闢新戰線制華
|生財有道18/10/2018
【油市博奕】油組避談油價 恐美國立法阻油價操控
|中國故事18/10/2018
外資趁亂換馬 順鑫農業千杯不醉
|生財有道18/10/2018
難得一身好本領 吉利前景仍需觀望
|生財有道18/10/2018
純淨本地業務 香港電訊加價更吸金
|剖析天下18/10/2018
美債息抽升 環球資金大轉移
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰