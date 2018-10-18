【新股上市】美臻集團暗盤開報０﹒５元，高招股價２５％

《經濟通通訊社１８日專訊》香港的服裝製造商美臻集團（０１８２５）明日（１９日）於

主板掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開市報０﹒５元，較招股價０﹒４元高出２５％。以每手

１００００股計，不計手續費，每手賺１０００元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４９元，高招股價２２﹒５％。（ｓｃ）

