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18/10/2018 09:16

【企業盈喜】尚捷集團（０８１８３）料中期收入及純利大幅增加

　　《經濟通通訊社１８日專訊》尚捷集團控股（０８１８３）預期截至今年９月底止６個月，
中期純利及全面收益總額將較去年同期大幅增加，惟公司未有進一步披露有關規模。
　　集團表示，收入及純利大增主要由於期內成功招攬一名重大新客戶，其收益佔集團期內未經
審核總收益約３３％，而來自該名新客戶的收益毛利率相對較現有客戶高，令集團整體未經審核
毛利率大幅上升。
　　另外，集團去年同期產生非經常性上市開支約２００萬元，而今年則沒有產生相關開支。（
ｋｌ）

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