《經濟通通訊社１８日專訊》中聯辦上日（１７日）下午向傳媒發採訪通知，稱港珠澳大橋
開通儀式將於下周二（２３日）在珠海舉行，但並無透露儀式的具體安排及出席人士。
據了解，國家主席習近平以及主管港澳事務的國務院副總理韓正會主持開通儀式，之後再通
關通車。（ｋｌ）
18/10/2018 09:02
港珠澳大橋開通儀式下周二在珠海舉行
《經濟通通訊社１８日專訊》中聯辦上日（１７日）下午向傳媒發採訪通知，稱港珠澳大橋
開通儀式將於下周二（２３日）在珠海舉行，但並無透露儀式的具體安排及出席人士。
據了解，國家主席習近平以及主管港澳事務的國務院副總理韓正會主持開通儀式，之後再通
關通車。（ｋｌ）
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