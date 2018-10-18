《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行將於明日正式公布９月份物價數據，惟行長黑田東彥
最新表示，不包括新鮮食品在內的核心消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲１％，介乎於日央行
的預測區間０﹒５％至１％，亦同時符合市場預期。
黑田東彥亦表示，對價格持續上漲有信心，有分析指，該言論或預示著日央行將在下次政策
會議中，上調對通脹的評估。不過，現時通脹率距離日央行定下的２％目標仍相差甚遠。有經濟
學家指出，上月通脹主要受能源價格上升所帶動，日本全國並沒有實現廣泛的價格漲勢。
（ｔｔ）
18/10/2018 13:13
《地區經濟》日本央行對物價水平看法趨樂觀，或將上調通脹目標
《經濟通通訊社１８日專訊》日本央行將於明日正式公布９月份物價數據，惟行長黑田東彥
最新表示，不包括新鮮食品在內的核心消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲１％，介乎於日央行
的預測區間０﹒５％至１％，亦同時符合市場預期。
黑田東彥亦表示，對價格持續上漲有信心，有分析指，該言論或預示著日央行將在下次政策
會議中，上調對通脹的評估。不過，現時通脹率距離日央行定下的２％目標仍相差甚遠。有經濟
學家指出，上月通脹主要受能源價格上升所帶動，日本全國並沒有實現廣泛的價格漲勢。
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