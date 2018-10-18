中國未被列為匯率操縱國，港股高開２１２點報２５６７４

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局發表的９月份議息會議紀錄發出鷹派信號，表明將

繼續漸進加息，拖累美股受壓，惟金融股顯著上升，限制大市跌勢。道瓊斯指數挫９１點或０﹒

３６％，至２５７０６點；標普５００指數連同納斯達克指數均跌不足１％。

另外，美國財政部在半年度匯率報告中，沒有將中國列入匯率操縱國，中美貿易戰緊張局勢

略為紓緩。

港股高開２１２點報２５６７４點。國指升５１點，報１０２４９點。

港交所（００３８８）大漲４﹒２％，報２０８﹒２元，為升幅最大恆指成分股；美國原油

庫存大增，紐約期油重挫３％，中海油（８８３）軟２％，報１４﹒６２元，為跌幅最大藍籌股

。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６４﹒８０元 無升跌

港交所 （００３８８） ２０８﹒２０元 上升４﹒２０％

騰訊控股（００７００） ２８６﹒００元 上升１﹒６３％

建設銀行（００９３９） ６﹒１０元 上升０﹒１６％

中國移動（００９４１） ７８﹒３０元 上升０﹒７７％

友邦保險（０１２９９） ６３﹒００元 上升２﹒５２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒２０元 上升０﹒３９％

中國平安（０２３１８） ７３﹒５０元 上升０﹒２７％

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（ｋｌ）

