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18/10/2018 09:21

中國未被列為匯率操縱國，港股高開２１２點報２５６７４

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局發表的９月份議息會議紀錄發出鷹派信號，表明將
繼續漸進加息，拖累美股受壓，惟金融股顯著上升，限制大市跌勢。道瓊斯指數挫９１點或０﹒
３６％，至２５７０６點；標普５００指數連同納斯達克指數均跌不足１％。
　　另外，美國財政部在半年度匯率報告中，沒有將中國列入匯率操縱國，中美貿易戰緊張局勢
略為紓緩。
　　港股高開２１２點報２５６７４點。國指升５１點，報１０２４９點。
　　港交所（００３８８）大漲４﹒２％，報２０８﹒２元，為升幅最大恆指成分股；美國原油
庫存大增，紐約期油重挫３％，中海油（８８３）軟２％，報１４﹒６２元，為跌幅最大藍籌股


　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６４﹒８０元　　　無升跌
　　港交所　（００３８８）　　２０８﹒２０元　　　上升４﹒２０％
　　騰訊控股（００７００）　　２８６﹒００元　　　上升１﹒６３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒１０元　　　上升０﹒１６％
　　中國移動（００９４１）　　　７８﹒３０元　　　上升０﹒７７％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６３﹒００元　　　上升２﹒５２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒２０元　　　上升０﹒３９％
　　中國平安（０２３１８）　　　７３﹒５０元　　　上升０﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｌ）

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